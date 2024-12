Avant Noël, faites vos emplettes dans ce super pop-up dédié aux fringues de sport (neuves et vintage)

Noël transpi ! Sur un modèle hivernal et plus petit que leur grande braderie vintage, les médias Trashtalk et So Foot déplieront du 12 au 15 décembre leur “Incroyable Pop-Up Sport de Noël” dans une galerie du Sentier. La compo est toujours semblable : une dizaine d’exposants écouleront des articles de sport toutes disciplines confondues.

Onze exposants au programme

Sur le 5 majeur/11 de départ, les visiteurs trouvent aussi des casques et des nippes de cyclisme avec Vera Cycling ; un max de maillots de foot sur les stands de Nemanja Football ou de Foot dimanche ; ou des choses plutôt sports US avec All Star Vintage Shop et Lancer Franc. Il y aura aussi l’étal d’YSY, artiste connu pour représenter les sportifs en s’inspirant des animés des années 80-90, et dont les œuvres avaient décoré le Club France pendant les Jeux.

Également sur le dépliant : des stands de merch Trashtalk et So Foot ou de la Fédé de la Lose, spécialisée dans les perfs au pied du podium. Niveau budg, les orgas indiquent qu’il y en aura vraiment pour toutes les bourses, avec, selon les exposants, des pièces pouvant aller de 10 à 500 €. Un bon plan pour éviter les courbatures juste avant Noël.

Quand ? du 12 au 15 décembre 2024.

Où ? 23 du Sentier, Paris 2e.

