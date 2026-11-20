Sur la tracklist ? Une ligne 100% house pour ses soirées du vendredi et samedi, des longs sets pour les artistes, une gratuité avant minuit et après 4h30, et, surtout, l’anonymat complet des progs.

Nouvelles règles au Badaboum ! Le 1er novembre dernier, treize ans jour pour jour après son ouverture, le club de Bastille régenté par l’agence Bonjour/Bonsoir annonçait une complète refonte de sa DA : une ligne 100% house pour ses soirées du vendredi et samedi, des longs sets pour les artistes, une gratuité avant minuit et après 4h30, et, surtout, l’anonymat complet des progs. Ce nouveau format ne concerne que les week-ends : le jeudi, les clés sont confiées à la pop party La Chick! et les concerts sont maintenus au même rythme.

La raison de cette bifurcation ? « Une concurrence toujours plus intéressante, des cachets qui explosent et des frais d’accueil des artistes en constante augmentation depuis le Covid », résume Aurélien Delaeter, l’un des tenanciers de Bonjour/Bonsoir. « Ajoutez à cela qu’à force de multiplier les identités musicales, nous avons brouillé les pistes et perdu ce qui faisait du Badaboum une habitude. Donc, plutôt que de courir derrière les autres sur leur terrain, nous revenons sur le nôtre. »

100 % House

Et le terrain du Bada, depuis toujours, c’est la house music, d’abord avec le programmateur Martin Munier, maintenant à la tête du Sacré, puis avec Benjamin Charvet de l’agence/webzine Dure Vie. Et après le passage du pointu Thibault Perceval, c’est la DJ Nightchou, DA de la Casbah et fondatrice de la soirée house Studio B. au Pamela Club, qui reprend le flambeau.

Une programmation qui ne sera donc pas annoncée et qui poussera au maximum la scène locale avec une nouvelle cohorte de DJ résidents bientôt révélés. Un pari risqué à l’ère des têtes d’affiche que le Bada assume, citant le tentaculaire club berlinois Sisyphos comme exemple : « On y vient pour l’atmosphère du lieu plutôt que pour une tête d’affiche, et cette discrétion laisse une vraie liberté artistique, poursuit Aurélien Delaeter. On veut vraiment retirer la pression de la com aux DJ pour ne leur laisser qu’un seul job : faire danser le public. Et pour ce dernier, c’est la promesse d’une programmation cohérente à laquelle on peut se fier les yeux fermés. »

Dernier changement : des sets qui dureront minimum 3h30 afin que « le ou la DJ ait le temps de raconter quelque chose », insiste Aurélien. Une politique mise en place avec réussite à essaim – un club à capacité équivalente – depuis son ouverture il y a deux ans. Et ce vendredi 20 novembre, c’est la programmatrice en personne qui inaugurera ce nouveau Badaboum, en compagnie de Nick V de La Mona.