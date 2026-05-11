Place de la Bastille, un grand bal gratuit pour célébrer les communautés LGBTQIA+

En écho de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie célébrée le 17, la mairie de Paris reprend la place de la Bastille.

Cœur arc-en-ciel avec les doigts pour cet événement. Vendredi 15 mai, en écho de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie célébrée le 17, la mairie de Paris reprend la place de la Bastille pour monter la quatrième édition de son Bal de l’Amour. Avec comme toujours le même mantra : célébrer les communautés LGBTQIA+ dans toutes leurs diversités et richesses le temps d’une soirée dansante à l’air libre accessible gratuitement.

Une soirée entièrement gratuite

Tricotée par le théâtre du Châtelet, la prog oscillera entre plusieurs ambiances. Dès 19h, le Bal enverra beaucoup de love avec une carte blanche donnée à Blazin, cette soirée habituée à faire chauffer la piste du 211 sur des sons afro-caribéens. Pendant deux heures, s'enchaîneront DJ sets et live, avec au choix, Vicky R, Malaureins, Mac Hartley ou Shinobihana. Un conseil, ne loupez pas cette dernière, pas fâchée avec le grand écart stylistique et l’expérimentation, entre ambiances trap, drum’n’bass, rap et chant.

A 21h, un voile théâtral recouvrira la place avec les représentations des scènes d’ouverture et de clôture de la reprise de La Cage aux folles d’Olivier Py. Lesquelles seront entrecoupés d’une fresque cabaret avec les perfs de Corrine – qui s’occupera aussi du set de closing -, Fürsy Von Colmar, Patachtouille, Kiks, Axel Alvarez ou encore Maxime. Le tout ambiancé par Mister K au micro.

Une soirée de fête qui fera suite à une journée davantage orientée sensibilisation et commémoration avec à 14h30, dans l’auditorium de l’Hôtel de Ville, une conférence « autour de l'état des discriminations, des enjeux internationaux, ainsi que du rôle du sport dans les combats pour l'égalité ». Puis, juste avant d’aller danser, tout le monde ira se recueillir au mémorial dédié aux victimes homosexuelles de la déportation et à toutes les personnes LGBTQIA+, inauguré l’an dernier au jardin du port de l’Arsenal.

Quand ? vendredi 15 mai 2026

Où ? Place de la Bastille, Paris 4e

Combien ? accès gratuit