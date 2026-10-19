Club dans la Grande Salle, Patti Smith, Man Ray : le Centre Pompidou va célébrer son cinquantenaire à la Philharmonie

Pendant ce week-end « Beaubourg mon amour », l’idée sera de retracer et célébrer les manières dont Beaubourg a hybridé les arts, qu’on cause de musique, d’arts visuels ou de spectacle vivant.

Beaubourg a beau être fermé, avoir cinquante ans, ça se fête ! Car oui, l’an prochain, le Centre Pompidou célébrera son cinquantenaire d’existence – il a ouvert en 1977 – et il a trouvé un plan de secours plutôt quali puisqu’il délocalisera toutes les festivités de son anniv, prévues les 29 et 30 janvier 2027, à la Philharmonie.

Patti Smith, Man Ray et clubbing

Pendant ce week-end « Beaubourg mon amour », l’idée sera de retracer et célébrer les manières dont Beaubourg a hybridé les arts, qu’on cause de musique, d’arts visuels ou de spectacle vivant. Tout est immanquable, avec par exemple un concert de Patti Smith avec le Soundwalk Collective, une conférence sur l’histoire sonore de Beaubourg ou un ciné-concert avec des images de Man Ray, le Chœur de l’Orchestre de Paris, l’Ensemble intercontemporain et l’IRCAM.

Mais il se pourrait bien que l’événement de clôture nous aguiche et intrigue tout particulièrement. Ce qui va se passer ? La Grande Salle Pierre Boulez va accueillir une soirée clubbing de 22 h à 5 h, avec une prog confiée au label Because. Pas de noms pour le moment, mais la mention de « figures tutélaires de l’électro, (…) talents de la jeune génération et des invités inédits ». Déjà derrière la dernière soirée à Pompidou (notre reportage sur place), on rappellera que Because avait alors ramené en dernière minute Thomas Bangalter des Daft Punk pour un B2B avec Fred again.. Qui sera cette fois-ci là pour souffler les bougies ?

Ouverture de la billetterie le 4 novembre 2026.

Quand ? Les 29 et 30 janvier 2027

Où ? Philharmonie, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e

Combien ? Ouverture de la billetterie le 4 novembre 2026