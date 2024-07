Biergarten, danse et clubbing en plein air : la Station lance un « fan zoo » de dingo pour les JO

La Station déjà médaille d’or de la fête ! Avec les JO à téco – une tripotée de sites se trouvent en Seine-Saint-Denis –, le lieu installé dans une ancienne gare de charbon a recruté Crame, ancien gourou des soirées queers House of Moda et ex-DA d’A la Folie, pour malaxer la prog musicale de son « fan zoo », ouvert du 24 juillet au 10 août en parallèle des compètes sportives.

Vivement la cérémonie d'ouverture

Une fan zone très spéciale qui portera haut la flamme de l’inclusivité et de la curiosité et sera ouverte quatre jours par semaine, entre open airs gratuits, club et biergarten. Sur la liste du sélectionneur, on trouve Nick V de la Mona, Ceyda Yagiz, résidente de la soirée La Culottée, Vitamine C pour un shot de bass music, ou Cate Hortl, ex-moitié du combo post-punk électronique Oktober Lieber dont les productions solos ont pris un tournant club très plaisant. Sont aussi mentionnées des performances en tous genres avec notamment la présence de Snake, danseur magnétique figure des soirées La CREOLE. Vivement la cérémonie d’ouverture !

Quand ? du 24 juillet au 10 août 2024. Bar et open air, du mercredi au samedi, à partir de 18h. Club le vendredi et samedi à partir de minuit.

Où ? la Station – Gare des Mines, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? de gratuit pour les open airs à 15 € pour les soirées club (Billetterie ici).