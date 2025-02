14 février 2025 : Tout savoir sur les billetteries des concerts de Kendrick/SZA, Booba, Beyoncé

Vendredi 14 février 2025. Le jour où les plus grandes reustas de la musique inter et française ont décidé de voler la vedette à la Saint-Valentin. C’est en effet ce jour-là qu’ont choisi Kendrick Lamar et SZA, Beyoncé et Booba pour mettre en vente – on part du principe que, comme nous, vous avez raté les préventes – les places pour assister à leurs concerts parisiens prévus cette année (à la Défense Paris Arena et au Stade de France). Afin de vous organiser entre tous vos onglets de billetterie et savoir combien demander à mamie, on vous a regroupé toutes les infos à connaître (prix, horaires, catégories…) pour être heureux pour la Saint-Val.

Après avoir partagé deux titres lors de la mi-temps du Super Bowl, les deux étoiles américaines du rap et du R&B, Kendrick Lamar et SZA, ont annoncé leur passage en Europe dans le cadre de leur Grand National Tour. Parmi les 13 villes européennes traversées, le duo sera à Paris le 15 juillet 2025, à la Défense Arena.

Reste maintenant à savoir ce qu'ils ont imaginé pour ces concerts : on devrait aussi entendre 30 for 30, titre paru sur la réédition du (déjà) classique SOS de SZA, sur lequel s’est invité Kendrick Lamar. Et, surtout, comment ne pas espérer un projet commun, cerise sur le gâteau d’une décennie de compagnonnage artistique, eux qui étaient signés (SZA l'est toujours) au début des années 2010 sur le label californien Top Dawg Entertainment. Bref, on a hâte, très hâte.

Quand ? mardi 15 juillet 2025.

Où ? Paris la Défense Arena, 92000 Nanterre.

Quand ouvre la billetterie ? mise en vente générale le vendredi 14 février 2025, à 9h. Nombre de billets limité à 6.

Combien ? de 78,50 à 210,50 €.





On entend d’ici les fans hennir de plaisir. Début février, Beyoncé a annoncé une tournée Cowboy Carter qui passera par neuf villes dans le monde entier, dont trois concerts à Paris. Une escale sur la capitale qui aura lieu dans l'arène du Stade de France les 19, 21 et 22 juin 2025, et durant laquelle elle présentera son disque sorti l’an dernier Cowboy Carter, hommage aux femmes afro-américaines de la country, élu album de l’année aux derniers Grammy Awards. Le tout premier dans cette catégorie pour l’artiste – il était temps.

Quand ? les 19, 21 et 22 juin 2025.

Où ? Stade de France, 93200 Saint-Denis.

Quand ouvre la billetterie ? mise en vente générale le vendredi 14 février 2025, à 12h. Nombre de billets limité à 8.

Combien ? de 85 à 282,70 €.

Le Duc de Boulogne est de retour. Trois ans après avoir accosté le Stade de France et sept ans après son passage à la Défense Arena, Booba revient planter son drapeau noir dans la plus grande salle d’Europe le vendredi 10 octobre 2025. Si son dernier concert ici en 2018 avait laissé des traces (2h45 de show tout de même), 2025 s’annonce comme un nouveau pillage en règle. De « Boulbi » à « 6G », attendez-vous à une salve de hits calibrés pour faire chavirer la salle.

Quand ? vendredi 10 octobre 2025.

Où ? Paris la Défense Arena, 92000 Nanterre.

Quand ouvre la billetterie ? mise en vente générale le vendredi 14 février 2025, à 10h.

Combien ? de 75 à 119 €.