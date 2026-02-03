Saint-Valentin à Paris : les meilleurs plans pour prendre son pied

Pour la St-Val, le collectif hip-hop et afro-descendant parmi les plus incontestables de l’époque, Sixtion, a décidé de se maquer avec l’entité adepte des fréquences RnB, Feelings. Si les noms sont en instance d’annonce, on peut d’ores et déjà affirmer que, dans les deux espaces de la Machine du Moulin Rouge, ça va s’ambiancer sur des sonorités shatta, dancehall, afro, RnB, zouk et hip-hop.

Quand ? samedi 14 février 2026, de minuit à 6 h.

Où ? La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? à partir de 15,68 € (billetterie ici)