© Divin0
Saint-Valentin à Paris : les meilleurs plans pour prendre son pied

Restos romantique, soirées déconstruites, hôtels cocons... Les meilleures choses à faire pour le 14 février.

Écrit par La Rédaction
Sacré doss’ que celui de la Saint-Valentin. Si elle trouve son origine dans les fêtes libertines romaines - les Lupercales - et a été réinterprétée de manière carnavalesque et poétique au Moyen Âge, la Saint-Valentin est plutôt perçue (et à juste titre) depuis l’après-guerre comme une célébration des normes du couple hétérosexuel bourgeois. Alors, à l’heure d’évoquer le sujet, on a fait le choix de sélectionner des plans qui célèbrent un peu toutes les strates historiques de la fête, avec aussi bien des restaurants romantiques, des hôtels olé olé que des soirées en dehors de clichés.

Une soirée sur fond de sonorités afro-descendantes avec Sixtion et Feelings

© Sixtion

Pour la St-Val, le collectif hip-hop et afro-descendant parmi les plus incontestables de l’époque, Sixtion, a décidé de se maquer avec l’entité adepte des fréquences RnB, Feelings. Si les noms sont en instance d’annonce, on peut d’ores et déjà affirmer que, dans les deux espaces de la Machine du Moulin Rouge, ça va s’ambiancer sur des sonorités shatta, dancehall, afro, RnB, zouk et hip-hop.

Quand ? samedi 14 février 2026, de minuit à 6 h.
Où ? La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.
Combien ? à partir de 15,68 € (billetterie ici)

Au Pamela, une noce 100 % réservée aux filles

© Pulse

Cette année, la Saint-Valentin commencera le 12 février au Pamela avec la Pulse, cette soirée par, avec et pour les femmes (de plus de 21 ans), majoritairement queers et racisées, aussi ouverte aux personnes transmasculines et non binaires. La bande-son furetera entre sonorités électroniques, afro, dancehall, hip-hop et mille autres sons, avec les présences de Jeune Pouce, de la résidente Lola Ondikwa ou de la British Millerblack. Comme toute Pulse qui se respecte, la soirée sera aussi hérissée de performances, comme le passage de la danseuse et effeuilleuse burlesque Nubsaphrodite.

Quand ? jeudi 12 février 2026, de 22 h 30 à 5 h.
Où ? Pamela, 62 rue Mazarine, Paris 6e.
Combien ? à partir de 18 € (billetterie ici)

À la Station, une soirée à l’éclectique et gargantuesque affiche

© TITOUAN MASSÉ

La noce aux visuels tout de sous-vêtements vêtus, Daddy Issues, sort sa nouvelle collection ! Pour son retour dans son fief de la Station le 14 février, la soirée imaginée par les DJs Fetva, Golce et Alexia Fiasco déplie une prog festivalesque et ultra-diverse. En plus des orgas, la bande-son sera tour à tour gérée par Claude-Emmanuelle, Broodoo Ramses, Laura Trance, Thelia, Jonas Alexander ou Kennymphe, pour des fréquences allant de la latincore au footwork, hyperpop, hip-hop ou techno. Mettez vos plus beaux dessous pour cette Daddy Issues.

Quand ? samedi 14 février 2026, de minuit à 7 h.
Où ? La Station, 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18e.
Combien ? à partir de 13,70 € (billetterie ici)

Un marathon électronique de 16h à la Villette

© Cabaret Sauvage

Aux amoureux des fêtes à rallonge, c’est par ici que ça se passe ! L’Amour Cosmique, cette intersyndicale nocturne réunissant les collectifs Vénus Club, Quartier Libre, Sauvage et L’Esprit Léger, revient le 14 février avec une édition étirée entre le Cabaret et le Babour Sauvage (la péniche en face), de 22 h à 14 h. Comme à chacune de leurs sauteries, la BO oscillera entre tech house, acid ou trance avec les présences annoncées de Cléo 2.5 A.7, les Burachos ou un B2B entre Ciao Paulo et Gaston.

Quand ? samedi 14 février 2026, de 22 h à 14 h.
Où ? Cabaret Sauvage et Babour Sauvage, 59 boulevard Macdonald, Paris 19e.
Combien ? à partir de 6 € (billetterie ici pour la soirée et là pour l’after)

Sur les bords du Canal, une St-Val queer et féministe

© La Voisin

Envie de vivre une Saint-Valentin à l’opposé des codes et clichés de la Saint-Valentin ? Alors le Point Ephémère a tout du lieu idoine ce soir-là avec une soirée organisée par le collectif pluriartistique queer et féministe La Voisin. Tout au long de la soirée, il y aura aussi bien un show de drag avec la queen Barbara Luv, des lectures de tarots et de la musique avec une affiche pas fâchée avec la cohabitation des genres. Sur la tracklist, on repère Eloi, Regina Demina, DJ Camslut ou Princess Elf Bar pour un mix allant de l’hyperpop à l’hardcore en passant par la baile funk, la bass music ou la synthpop.

Quand ? samedi 14 février 2026, de 22h30 à 4h30.
Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e
Combien ? à partir de 14, 58 € (billetterie ici)

Les meilleurs fleuristes de Paris

  • Shopping
Debeaulieu Paris

Ras-le-bol de la grisaille urbaine et du bitume, où le moindre brin d'herbe ne se risque plus depuis longtemps ? Et si votre 30 m² se transformait en un havre de paix ? Ne cherchez plus à pousser les murs, mais remplacez vos étagères surchargées de babioles par des pots de fleurs. Allez hop, on remonte ses manches, on met les mains dans la terre, on arrose, on rempote ! Par ici les plus beaux bouquets de fleurs fraîches ou séchées. On a écumé la capitale pour vous dénicher la crème de la crème, le nec plus ultra en matière de fleuristes parisiens. Un dossier idéal si vous cherchez un cadeau stylé pour la Saint-Valentin, la fête des mères (et pères !) ou l'anniversaire d’un pote... Flower power !

En savoir plus

Les meilleurs restaurants romantiques de Paris

©Pétrelle

Oubliez la Saint-Valentin, il y a toujours un truc à fêter quand on est en couple. L’anniversaire de votre rencontre sur FetLife, l'adoption de votre premier cactus ou simplement se réjouir d’être dans la ville la plus romantique du monde, comme n’arrête pas de le répéter Emily à longueur d’épisodes. Certes, on peut toujours se promener le long de la Seine ou s’offrir des chocolats, mais avouons que rien ne surpasse le sublime d’un repas les yeux dans les yeux à la table d’un restaurant juste assez intimiste. La main dans la main, découvrez notre sélection d'adresses pour saliver et se lover !

En savoir plus
Les meilleurs hôtels pour s'envoyer en l'air à Paris

  • Hôtels
  • Hôtels de charme et de luxe
© Hotel Amour

Envie de s’envoyer en l’air sans réveiller les voisins ? Préparez votre baise-en-ville, direction (en tandem) une chambre dans un hôtel qui déboîte ! Murs capitonnés, draps en soie, miroir au plafond, spa privatisable… Voici nos meilleurs plans pour un moment luxure, halètements et volupté.

En savoir plus

Les meilleurs restaurants gastronomiques de Paris

  • Gastronomique
© Septime

Un repas gastronomique ne se résume pas à une histoire de prix. Ou pour le dire autrement, ce n’est pas parce qu’un resto est cher qu’il se retrouve dans cette sélection. Certes les adresses sélectionnées se montrent toutes bien plus couteuses que le kebab du coin, mais on a voulu privilégier l’audace des recettes, la maitrise technique, l’équilibre des goûts… Et si le service ne nous donne pas l’impression d’être un smicard au salon du yacht, c’est encore mieux. Tout cela aboutit à une alchimie enthousiasmante, un moment de plénitude qui reste gravé dans les souvenirs. Alors par ici pour trouver les meilleures tables gastronomiques de Paris, japonaises, italiennes ou françaises. Bonne dégustation !

En savoir plus
Les meilleurs spas et massages de Paris

  • Santé et beauté
  • Spa
Nolinski

Paris regorge de superbes adresses pour remédier à votre humeur de chien. Le temps d'un dossier, on vous a donc sélectionné les meilleurs spas à Paris, tous genres confondus, qu'ils soient nichés dans un salon ou dans un hôtel cinq étoiles. Et croyez-nous, après la lecture de cet article, vous vous sentirez déjà mieux. C'est peut-être ça que Kundera appelle « l’insoutenable légèreté de l’être. »

En savoir plus

Les meilleurs artisans chocolatiers de Paris

  • Shopping
  • Chocolateries et confiseries
© Nicolas Ceroni

Pâques, Noël, Saint-Valentin (ou le 810e anniversaire de la bataille de Bouvine) : toutes les occasions sont bonnes pour fondre sur du chocolat, noir, blanc, aux noisettes, à offrir ou à s’enfiler solo. Mais où trouver les meilleurs chocolatiers à Paris ? Ceux qui gèrent l’amer, qui limitent le sucre et délivrent les saveurs ? Dans ce dossier, on a regroupé nos préférés, des boss de la cabosse qui ne travaillent que le beurre de cacao, sans matière grasse végétale ou ajout de lécithine de soja ou tournesol. Pour une dégustation sans cahot du cacao !

En savoir plus
