Bizarre, le festival célébrant les communautés queers, revient tout casser avec sa 6e édition

Depuis son éclosion, le Bizarre Festival ne cesse de nous intriguer. Quatre ans après sa sortie de l’œuf, le festival usiné par l’équipe d’A la Folie célébrant les cultures LGBTQI+ dans toute leur diversité remet le couvert pour une sixième cuvée du 31 octobre au 10 novembre. Question géolocalisation, les événements auront encore une fois lieu A la Folie, au Pavillon Villette et, nouveauté, chez Olympe et à la Station.

Lascive soirée berlinoise, collectifs drag et versant plus techno

Comme à chaque édition, la programmation musicale a été construite autour de collectifs et de cartes blanches. La lascive soirée berlinoise Cocktail d’Amore sera de nouveau de passage, on croisera la soirée gay résidente d’A la Folie Mustang, les collectifs plus orientés drag Kindergarten et Discoquette, ou Kluster pour le versant plus techno.

Outre les teufs, les dix jours du festival seront jalonnés par une tripotée d’événements en tous genres. Il y aura une journée dédiée aux familles queer-parentales, et les classiques bingos drag dominicaux. Encore hâte de se risquer dans le Bizarre.

Quand ? du 31 octobre au 10 novembre 2024.

Où ? une vingtaine d'événements dispersés dans le parc de la Villette entre A la Folie, le Pavillon Villette, Chez Olympe et à la Station.