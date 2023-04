Bonne nouvelle, la Maison Gainsbourg va enfin accueillir le public !

et

Après maints reports, la fumée blanche est sortie. Dimanche 2 avril, jour du 95e anniversaire de Serge, un communiqué a annoncé l’ouverture le 20 septembre 2023 de la Maison Gainsbourg, située rue de Verneuil dans le 7e arrondissement. Les premiers billets ont été mis en vente ce mardi 4 avril. Lassez vos Repetto à double tour, c’est enfin parti !

Composée de deux espaces, cette Maison Gainsbourg aura des histoires à raconter par paquets, avec passage obligé par le 5 bis, où habitait l'artiste entre 1969 et 1991. Au programme : une visite d’une trentaine de minutes jouant la carte de l'immersion totale, avec des visiteurs équipés de casques géolocalisés. Musicalement, ça devrait envoyer, avec une bande-son composée par Charlotte Gainsbourg et le Soundwalk Collective à partir d’un fonds sonore inédit. La maison en elle-même a été gardée en l'état depuis trente-deux ans : boîtes de conserve dans le frigo, bouteilles de rouge à moitié vides, bibelots… Les premiers prospectus du musée faisaient aussi mention de la bibliothèque avec des ouvrages très divers – le dessinateur Fred, le dandy Alain Pacadis, le musicien Miles Davis et le pubard Jacques Séguéla.

Une collection XXL

Direction ensuite le numéro 14 de la rue, pour une visite du musée. Organisé sur un format chronologique en huit parties, le parcours permanent touchera à la vie et à la carrière de Gainsbourg à travers 450 œuvres, entre manuscrits, vêtements et archives audio et vidéo. Quant au sous-sol, il sera réservé aux expos temporaires. Petite note sur la collec du musée : elle est constituée de 25 000 (!) références, ce qui laisse un sacré nombre d’expos à imaginer.

Enfin, il sera aussi question d'une boutique où l'on achètera des disques, des livres, des photos et des objets. Et d’un lieu de vie nommé Gainsbarre où l’on pourra petit-déjeuner, lapper un thé ou un cocktail au milieu de la nuit, voir des concerts en format piano bar, assister à des conférences… Bref, tout pour que ne s'éteigne jamais l'ultime cigarette du grand Serge.

Où ? Rue de Verneuil, Paris 7e

Quand ? Ouverture le 20 septembre 2023