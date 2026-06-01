Avant de fermer, le lieu le plus stylé et le plus design du printemps organise une braderie de tout son mobilier

Ou comment repartir avec un pigment de ce lieu ultra design à l’allure de capsule spatio-temporelle des années 1970

Dernière cartouche en vue pour Print ! Avant de fermer définitivement son antenne parisienne – et de transhumer vers son Arles natal – ce samedi 6 juin, Print, ce bouillonnant projet culturel mêlant art, resto, toit-terrasse et soundsystem ouvert sur six étages par le triptyque composé de Cracki Records, Bureau Classico et du chef Alexis Bijaoui, a annoncé la mise en vente ce même samedi d’absolument « TOUT » son mobilier.

Un lieu ultra design

Ou comment repartir avec un pigment de ce lieu ultra design à l’allure de capsule spatio-temporelle des années 1970 scénographiée par Mathilde Gullaud, et dont le mobilier a été chiné par le studio eccho. Aucun catalogue exhaustif n’existe, mais quelques réfs aperçues lors de nos visites : un classique fauteuil de bureau, un store vénitien jaune, une rutilante machine à café La Marzocco, le long bar en carreaux d’atelier du café de la librairie, un livre sur le nouveau design italien, de la vaisselle d’un des restaurants, une coiffeuse, une photographie de Valentin Fougeray, un fauteuil mêlant tubes en inox et assise jaune, table basse en verre fumé Michel Dumas ou l'un des Post-it emblématiques du lieu et beaucoup d’autres choses. Et qui sait, peut-être que les quatre colonnes du soundsystem sur mesure façonnées par Based:In seront-elles aussi mises en vente !

Vous avez compris : venez samedi et chinez, vous n’êtes pas à l’abri d’une très bonne surprise. Quant à la terrasse du 5e, la vue et les couchers de soleil sur tout Paris, imprimez-les bien dans votre tête, ça vous fera de (très) bons souvenirs de Print à raconter.

Quand ? samedi 6 juin 2026

Où ? Print, 26 rue Sorbier, Paris 20e

Combien ? selon les articles