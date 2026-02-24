Un nouveau lieu éphémère entre cuisine, photo et musique va ouvrir dans un immeuble de Ménilmontant

3 000 mètres carrés sur six étages, avec un resto, des expos, un club, une pizzeria et un bar caché !

Voilà une info qui va faire venir plus vite le printemps : un nouveau lieu éphémère mixant cuisine, photo et musique va ouvrir le 11 mars dans un immeuble de six étages de Ménilmontant. Le projet, nommé PRINT, est né aux Rencontres de la photo d’Arles l’été dernier. Le chef Alexis Bijaoui s’était associé durant trois semaines avec Cracki Records et Bureau Classico pour animer un lieu mêlant expositions, bonne cuisine et musique.

Un concept qu’ils exportent à Paris pendant trois mois, jusqu’au 7 juin, sur 3 000 m2 dans un immeuble en cours de transformation détenu par Covivio, l'ancien central téléphonique de Ménilmontant. Et le programme s’annonce délicieux. Au premier étage, on trouvera des installations artistiques, les 2e et 3e étages abriteront “le cœur éditorial du projet”, avec les expos photos curatées par Marine Billet et Camille Denoix, une librairie d’images, ainsi que les ateliers et conférences.

Et pour danser, rendez-vous au 4e étage, dans le club mené par Craki Records, le label derrière le fameux Macki Festival, qui a organisé sa dernière édition l’an passé. La programmation mixera concerts et DJ sets, et balaiera un vaste spectre entre house, techno, pop ou R&B, avec des artistes comme Zaltan, Naomi Clément ou Didi Han, qu’on entendra sur le soundsystem du collectif Based:in, entièrement fabriqué à la main.

Le ventre de ce PRINT se situera au 5e étage, avec le restaurant (et une terrasse panoramique) mené par Alexis Bijaoui, qui a convié plusieurs chef(fe)s parisien(ne)s à le rejoindre derrière les fourneaux, comme Antoine Villard (Dandelion) ou Ella Aflalo, vue aux derniers Time Out Food and Drink Awards. Vous en voulez encore ? PRINT accueillera aussi une pizzeria, “la Print’zzeria”, tenue par Marthe Brejon et ses pâtes au levain, tandis qu’un bar caché est annoncé au 6e étage. Et tout ça en entrée libre !

Où ? 26 rue Sorbier, Paris 20e.

Quand ? du 11 mars au 7 juin 2026, du mercredi au dimanche.

Combien ? entrée libre.