Breizh Café ouvre une nouvelle crêperie Canal Saint-Martin... Ode à la galette-saucisse !

Eh bien, réjouissez-vous, marins d'eau douce ! Après avoir conquis Odéon, Montorgeuil, les Batignolles, Paul Bert, les Abbesses (etc.), Breizh Café, l'empire de la crêpe bien faite, s'apprête à jeter l'ancre en mai prochain, au bord du canal Saint-Martin. Cette septième adresse parisienne squattera le quai de Jemmapes, à quelques numéros du mythique Hôtel du Nord de Marcel Carné. Atmosphère atmosphère !

Designé par l'architecte Guillaume Terver, ce nouveau spot alignera 30 places à l’intérieur et 25 en terrasse. Le produit-phare ? La fameuse galette-saucisse, sorte de hot dog breton, spécialité du pays Gallo (on n'en trouve pas dans le Finistère). Soit, roulée à l'intérieur d'une crêpe de sarrasin, et généralement moutardée de frais, une phallique saucisse toute chaude... A emporter et dévorer le long du canal voisin !

Si on aura toujours toujours le droit à la crème de la crème des produits (farines 100% blé noir breton et bio, beurre de baratte de Jean-Yves Bordier, épices Roellinger), on nous promet aussi de nouvelles recettes exclusives, proposées pour la première fois à la carte. A l'instar de ces Breizh Roll salés, à mi-chemin entre le maki nippon et la galette bretonne. Ou bien, côté sucré, une crêpe à la banane (bio), du chocolat Valrhona et de la crème fouettée infusée au gingembre maison !

L'autre nouveauté qu'on a hâte de tester, ce sont ces bières bio locales (Lager et IPA) à la pression. Dans le verre aussi, la mer s'annonce haute !

Quoi ? Lancement Breizh Café Canal Saint-Martin

Où ? 112 quai de Jemmapes, 10e. Métro : Jacques Bonsergent

Quand ? Ouverture prévue courant mai 2021. atmosphère !