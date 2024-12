Brochette de stars en cuisine pour ce festin de Noël solidaire !

Depuis 2022, Refugee Food organise, avant les vacances de Noël, un grand banquet qui met du baume au cœur et des calories au corps. En plus de régaler son monde, chaque place à la grande table finance un repas pour une personne précaire. Après le couscous et le ragoût, le menu de cette année se place sous le signe de l’internationale de la pâte, avec une sacrée équipe aux fourneaux.

Que des numéros 10 dans l'équipe



Giovanni Passerini, le maestro de la pasta italienne, va cuisiner aux côtés de Gabriel Emery et Adrien Ferrand de Brigade du Tigre ainsi que de la brigade de Refugee Food. Les plats (version végé comprise) seront escortés de vins choisis par Soif. Le sucré ne reste pas sur le bord de l’assiette avec une création de Tapisserie et du chocolat de chez Plaq. Bref, que du bon pour les papilles et pour l’humanité. Foncez réserver votre place !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Refugee Food (@refugeefood)

Où ? Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 12e.

Quand ? Lundi 16 décembre, 19h30-22h30.

Combien ? 35 € (Billetterie ici)