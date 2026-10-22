Dans la famille des dossiers italiens, après la pizza, on demande la pasta de la mamma. Oui, dans cette sélection des meilleurs restaurants de pâtes de Paris, on ne va causer que d’adresses de la Botte. Nulle ramen ici.



Inutile de nous opposer que Marco Polo aurait ramené la recette d’Asie en 1296, lors de son expédition sur la route de la soie. La réalité, comme toujours, est plus complexe. Certes, un plat de nouilles de millet datant de plus de 4 000 ans a été découvert en 2005 en Chine. Mais le plus vieux livre de recettes connu (un traité culinaire mésopotamien de 1700 av. J.-C.) atteste aussi de pâtes concoctées avec de la farine de blé et de l’eau, émiettées dans un liquide bouillant.

Les pâtes sèches, elles, auraient été inventées par les Arabes (plus pratique en pays désertique), et introduites en Italie lorsqu’ils débarquèrent en Sicile au IXe siècle. Ce sont aussi eux qui les ont vraisemblablement amenées en Chine, en colonisant une partie de l'empire du Milieu – on retrouve trace de cet héritage dans les laghman, les pâtes ouïghoures des Chinois musulmans.

Bref, « c’est compliqué ». Mais que cela ne vous empêche pas de vous régaler. Et n’oubliez pas : les pâtes se consomment soit al dente, soit trop cuites !