On a longtemps cru que Marco Polo les avait ramenées à Venise en 1296, de son expédition sur la route de la soie. Emblème de la gastronomie italienne, la pasta serait donc… chinoise ? En réalité, c'est plus complexe. Comme l'atteste le plus vieux livre de recettes connu (un traité culinaire mésopotamien de 1700 av. J.-C.), les habitants se nourrissaient déjà là-bas de pâtes concoctées avec de la farine de blé et de l’eau, émiettées dans un liquide bouillant.

Les pâtes sèches auraient été inventées par les Arabes, et introduites en Italie lors de leur conquête de la Sicile au IXe siècle. Ce sont aussi eux qui les ont vraisemblablement amenées en Chine, en colonisant une partie de l'empire du Milieu – on retrouve trace de cet héritage dans les laghman, les pâtes ouïghoures des Chinois musulmans.

Dans ce dossier, Time Out s’est concentré sur les pastas à la sauce ritale. Et ce qui est sûr, c’est que Paris n'est pas en reste et compte depuis une petite décennie une bonne palanquée de restos italiens, de Passerini (trattoria romaine d'anthologie) à Dilia (repaire gastronomique toscan). Tour d’horizon de nos préférés, pour faire le plein de gluten.