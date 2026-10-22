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Paris

Soupière avec des pates italiennes
©Pianoterra | Soupière avec des pates italiennes
©Pianoterra

Où manger les meilleures pâtes de Paris ?

Voici notre sélection des meilleurs restaurants où boulotter de la pasta italienne à Paris. Un dossier costaud à déguster al dente.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Contributeurs: Houssine Bouchama, Tina Meyer et Aitor Alfonso
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Dans la famille des dossiers italiens, après la pizza, on demande la pasta de la mamma. Oui, dans cette sélection des meilleurs restaurants de pâtes de Paris, on ne va causer que d’adresses de la Botte. Nulle ramen ici.

Inutile de nous opposer que Marco Polo aurait ramené la recette d’Asie en 1296, lors de son expédition sur la route de la soie. La réalité, comme toujours, est plus complexe. Certes, un plat de nouilles de millet datant de plus de 4 000 ans a été découvert en 2005 en Chine. Mais le plus vieux livre de recettes connu (un traité culinaire mésopotamien de 1700 av. J.-C.) atteste aussi de pâtes concoctées avec de la farine de blé et de l’eau, émiettées dans un liquide bouillant. 

Les pâtes sèches, elles, auraient été inventées par les Arabes (plus pratique en pays désertique), et introduites en Italie lorsqu’ils débarquèrent en Sicile au IXe siècle. Ce sont aussi eux qui les ont vraisemblablement amenées en Chine, en colonisant une partie de l'empire du Milieu – on retrouve trace de cet héritage dans les laghman, les pâtes ouïghoures des Chinois musulmans. 

Bref, « c’est compliqué ». Mais que cela ne vous empêche pas de vous régaler. Et n’oubliez pas : les pâtes se consomment soit al dente, soit trop cuites !

Les meilleurs restaurants de pâtes de Paris

Scarpetta

  • Italien
  • SoPi (South Pigalle)
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Scarpetta
Scarpetta
© The Social Food

Après les pizzas, Fabien Lombardi (Faggio) continue d’explorer le terroir transalpin avec cette classieuse trattoria brique grattée, nappe blanche et mobilier bistrot. A la carte, des classiques de la cuisine de la Botte (salade de fregola sarda, vitello tonnato…), et en plat chaud, des recettes de pâtes bien roulées (rigatoni all’amatriciana, paccheri à la morue, orecchiettes à la saucisse et au broccoli). Scarpetta, ça veut dire saucer dans la langue de Toto Cutugno et on ne se gêne pas pour tout nettoyer.

Où ? 72 rue Marguerite-de-Rochechouart, Paris 9e

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Lotta

  • Italien
  • 1er arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Lotta
Lotta
© Antoine Besse

Dans ce beau triplex à la décoration 70’s officie Zoumana Meïté, ex-chef itinérant habitué des dîners privés de la haute qui se sédentarise ici vers Palais-Royal. Le menu fait du pied à la Botte avec des classiques des trattorias entre antipasti (beignets de fleurs de courgette, palourdes à la vongole) et surtout des assiettes de pâtes très réussies. Pour essayer des plats qui se rapprochent de la brasserie hexagonale (bœuf sauce au poivre et pommes allumettes ; demi-poulet et petits pois aux lardons), il faut venir à deux car ils ne sont disponibles qu’en format à partager !

Où ? 8 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er

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Restaurant Passerini

  • Italien
  • 12e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Restaurant Passerini
Restaurant Passerini
Passerini

Indéniable meilleur chef italien de Paris, Giovanni Passerini s’impose pour nous comme l’un des meilleurs chefs de Paris tout court. Dans sa trattoria moderniste (sol en terrazzo, murs blancs, suspensions design), le Romain propose une rassurante cuisine tradi de la Botte à base de pasta maison d’anthologie : tagliatelles au ragoût de canard, iconiques raviolis ricotta-épinards au beurre de sauge. Des émotions dont on se souvient bien après avoir remboursé le prêt souscrit pour payer l’addition.  

Où ? 65 rue Traversière, Paris 12e.

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Carboni’s

  • Italien
  • Le Marais
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Carboni’s
Carboni’s
© Carboni's

Le duo Sabrina Goldin et Stéphane Abby perfuse la faune nocturne du Marais avec de subtiles italianités dans cette chic trattoria à boiseries, tomettes et tables marbrées. On y propose des assiettes de la Botte qui dépotent comme ces pétulants spaghettis chitarra all’amatriciana au guanciale et pecorino… A faire couler avec des vins nature ou les cocktails planqués dans le bar du sous-sol.

Où ? 45 rue de Poitou, Paris 3e.

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Osteria Góto

  • Italien
  • Roquette
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Osteria Góto
Osteria Góto
© Osteria Goto

Tout n'est pas parfait dans ce bout de Venise que Francesco de la Porta, photographe et vidéaste dans la mode, a ouvert dans le 11e. Mais la pastas aux recettes gentiment twistée comme ces carbornara à la seiche met tous le monde d'accord !

Où ? 151 boulevard Voltaire, 11e

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Zeffirino

  • Italien
  • Champs-Elysées
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Zeffirino
Zeffirino
© Florian Domergue

A un vol de farfalle des Champs Elysées, voilà la version parisienne de Zeffirino institution génoise de la pasta,  tombée dans le portefeuille du monégasque Riccardo Giraudi. Un ristorante chic avec ses serveurs en spencer blanc, son service au guéridon à tout bout de champ et sa déco à miroirs et velours pop qui sert de sacrées bonnes pates comme  le trofie au pesto a la genovese préparées devant vous dans un mortier en marbre ou les maniche alla carbonara à saucer à même le plat. 

Où ? 9 rue Marbeuf, Paris 8e

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Fellows

  • Strasbourg-Saint-Denis
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Fellows
Fellows
© Maki Manoukian

Après Maslow, Mehdi Favri et son équipe mettent la main à la pasta. Ne vous laissez pas berner par le nom anglo-saxon et ce décor de diner américain, on ne sert pas de burgers ici, seulement des pâtes. Maison, de saison et aux sauces toujours 100 % végés. Les recettes twistent les classiques de l’Italie en retirant l’animal décédé : bolognaise de champignon, poutargue de jaune d’œuf…

Où ? 84 rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10e

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Localino

  • Italien
  • Odéon
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Localino
Localino
© Localino

Dans le quartier des éditeurs, cette adresse italiano-chicos n’a pas mis longtemps à imprimer sa marque. Rodaa Studio (qui a signé Cloche) y a ciselé une ambiance d’osteria arty avec un massif îlot central de marbre rouge d’où surveiller la cuisson des pâtes. Les recettes de Mario Iannone se placent résolument sous le signe de la simplicité transalpine, et ça nous va bien : comme cette assiette de maccheroni (pas maison mais bonnes) nappées d’un ragù bianco de volaille et veau, suave comme un soir d’été dans le Piémont.

Où ? 10 rue de l'Odéon, Paris 6e.

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Dilia

  • Italien
  • Belleville
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dilia
Dilia
© Dilia

Une adresse cocon molto Ménilmontant (cette placette trop jolie à l’ombre d’une église, cette petite salle biscornue tellement coquette) où il fait bon aller à deux. Le chef toscan Michele Farnesi décoche des assiettes italiennes tout en équilibre et subtilité qui touchent droit au cœur comme ces tortellinis à la brandade douce comme une soirée de mai à Rome.

Où ? 1 rue d'Eupatoria, Paris 20e.

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Mulino Mulè

  • Italien
  • 10e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Mulino Mulè
Mulino Mulè
Mulino MulË

Pas plus grand que la Sicile sur un planisphère (18 couverts), Mulino Mulè ne jure que par les blés anciens, importés des terres italiennes de Marco Mulè. Des graines de champion qui sont réduites en farine dans ce moulin urbain/restaurant à briques rouges et mobilier de réfectoire, puis transformées (toujours sur place) en bonnes pâtes dont ils remplissent de régalantes gamelles, simples et funghi comme ces fusillis à la sauce tomate et saucisse sicilienne.

Où ? 25 rue Sainte-Marthe, Paris 10e.

 

 

 

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Osteria Ferrara

  • Italien
  • Charonne
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Osteria Ferrara
Osteria Ferrara
Osteria Ferrara

Fabrizio Ferrara tient depuis 2016 son bistrot contemporano-tradi (parquet, suspensions en bois, brique grattée) d’une pâte de velours. Le chef sicilien continue de délivrer sa cuisine inspirée de son enfance dans l’agroturismo familial mais ici boostée au perfectionnisme du pro et aux produits sourcés avec un soin maniaque. La pasta, ici, c’est du sérieux : spaghettoni aux sardines, pignons et raisins secs ou aux moules et palourdes comme on en mange peu à Paris.

Où ? 7 rue du Dahomey, Paris 11e.

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Kitchen Ter(re)

  • Fusion
  • Jussieu
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Kitchen Ter(re)
Kitchen Ter(re)
© Kitche Ter(re)

Les amateurs de pastas épris de Méditerranée et d’Asie du Sud-Est seront ici comblés. Chez Kitchen Ter(re), la troisième adresse du chef William Ledeuil, pas de décorum superficiel, le spectacle est dans l’assiette ! Les pâtes du meunier boulanger Roland Feuillas, toutes élaborées à partir de céréales ou blés anciens et fagotées de drôles de noms francisés (“girolettes”, “dentelles de Cucugnan”), tiennent le premier rôle.

Où ? 26 boulevard Saint-Germain, Paris 5e.

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Racines

  • Italien
  • Grands Boulevards
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Racines
Racines
© Racines

Un passage couvert comme à Milan, un bistrot zinc et bois comme à Turin (mais sans les néons) et un chef sarde, Simone Tondo, qui revisite inlassablement les plats de sa grand-mère… Telle est la recette magique de Racines, la plus parigote des osterias. Des recettes simples et des goûts respectés comme ce velours de vitello tonnato, ces raviolis à la ricotta coiffés d’une saucisse bien charnue et un tiramisu d’anthologie.

Où ? 8 passage des Panoramas, Paris 2e.

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Il Ristorante - Niko Romito

  • Italien
  • Champs-Elysées
  • prix 4 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Il Ristorante - Niko Romito
Il Ristorante - Niko Romito
Il Ristorante. Hôtel Bulgari

Après avoir triplement étoilé les Abruzzes avec son resto monacal Reale, le chef Niko Romito débarque en Hexagone avec Il Ristorante. Dans une salle intimiste de 50 couverts, on (ef)feuillette une carte faussement premier degré où se déclinent les grands classiques de la gastronomie transalpine : antipasto, spaghetti pomodoro, lasagne mijotée, tagliata de bœuf au romarin, tiramisu…

Où ? 30 avenue George-V, Paris 8e.

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Parler de cuisine italienne, c’est parler au pluriel. Du nord au sud de la Botte, de l’est à l’ouest en passant par le centre et les îles, que de différences ! C’est pourquoi on a tenu à glisser deux mots à chaque fois sur l’ancrage géographique de chaque spot. Sachez où vous mettez les pieds !

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