Avant les fêtes, le Camion Bazar s’arrête à la Station et à Pantin pour 22 heures de fête (avec un nouveau micro-club éphémère !)

Quelle santé, ce Camion Bazar ! Habitués aux noces défiant les tours de cadran, le duo électronique composé de Romain Play et Benedetta testera ce vendredi 20 décembre la largeur du réservoir des danseurs parisiens avec un événement de… 22 heures en continu entre la Station et un lieu encore secret à Pantin.

Deux salles, deux ambiances

Sur le tableau de bord, on aperçoit une première partie de nuit stationnaire où le Camion se calera sur sa fréquence Voltage, sa résidence dédiée aux musiques (de fête) à haute intensité. Derrière les decks, on trouvera le Camion pour un set de 3h30, le groupe punk hardcore à balle de batterie Wrong Chicken et le DJ français Benales pour un set techno tout en vrilles mystiques.

© Camion Bazar

Et parce que le Camion Bazar a plus d’un tour dans sa boîte à gants, on vous conseille de braver le froid pour aller découvrir dans la cour de la Station le Fex, un micro-club éphémère dans un container avec machine à fumée, sound-system et physio. Et n’hésitez pas à lâcher quelques pièces au Coucou Crew, l’asso résidente qui vient en aide aux jeunes exilés. Il y aura une boîte à dons à l’entrée de la Station.

Une fois la nuit passée, cette soirée ne fera en réalité que commencer puisqu’un after de 15 heures est d’ores et déjà annoncé de 7h à 22h dans un lieu situé à 10 minutes, avec des sets uniquement sur vinyles, un jardin et une triade gratuite thé-café-fruits. De quoi remettre de l’huile dans le moteur.

Quand ? de vendredi 20 décembre, 23h59 à samedi 21 décembre, 22h.

Où ? la Station, 29 avenue d’Aubervilliers, Paris 18e. Lieu tenu secret.

Combien ? à partir de 15 € (billetterie ici).