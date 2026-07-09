Canicule : une nouvelle piscine en plein air 100 % gratuite vient d'ouvrir à Paris

@ mairie17paris | Cette piscine en plein air au cœur de Paris est 100 % gratuite tout l’été

Pour garder la tête froide, un bassin éphémère est installé au stade Just-Fontaine jusqu'à la mi-août.

La mairie du 17e arrondissement vient d'inaugurer une piscine extérieure entièrement gratuite au stade Just-Fontaine du côté de porte d'Asnières. Ouverte jusqu’au 16 août 2026 avec des nocturnes jusqu’à 21h, c’est l’endroit parfait pour fuir la canicule parisienne, avec douches et vestiaires à disposition.

Le bassin vous accueille tous les jours dès 10h et jusqu’à 13h. Pour la deuxième partie de la journée, on peut profiter d’une pause fraîcheur de 14h à 21h du lundi au samedi, et de 14h à 18h le dimanche. Sur place, des maîtres nageurs surveillent non-stop le grand bassin. Le spot propose bien plus qu’une simple baignade : cours d’aquagym chaque matin, tournois sportifs, activités en accès libre (basket, tennis de table ou tir à l’arc) et des créneaux réservés aux 15 ans et plus le jeudi de 19h à 20h.

Le seul impératif, ne surtout pas oublier votre bonnet de bain, obligatoire pour accéder à l'eau, et les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Où ? stade Just-Fontaine, 6 avenue Brunetière, Paris 17e.

Quand ? tous les jours jusqu’au 16 août, 10h-13h et 14h-21h, sauf le dimanche, fermeture à 18h.

Prix ? entrée libre et gratuite.

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