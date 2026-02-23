La plus ancienne piscine de Paris a rouvert ses portes avec un incroyable bassin Art déco

Une nouvelle piscine qui ouvre en février, on a fait mieux comme timing, mais celle-ci vaut le détour même en hiver. Lundi matin, la piscine Château-Landon, la plus ancienne piscine couverte de France, et une des plus belles sans doute, a rouvert ses portes dans le 10e arrondissement après huit ans de rénovations.

Inaugurée en 1884, la piscine, logée au bord des rails de gare de l’Est, entre Stalingrad et Louis Blanc, a été transformée entre 1925 et 1927 pour épouser le style “paquebot” – on est en pleine période Art déco. Les angles sont arrondis, deux “ponts” abritent des cabines en coursive, et une grande verrière est construite. De plus, la piscine est dotée d’un système permettant de chauffer l’eau à 25 °C, une révolution pour les Parisien(ne)s, qui peuvent enfin se baigner l’hiver !

En travaux depuis sa fermeture en 2018, la piscine a vu son architecture conservée, avec un bassin de 25 mètres sur 10, surplombé de deux étages de portes bleues et jaunes, sous le joli plafond voûté et un éclairage amélioré. La piscine est désormais accessible à 100 % aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée, et propose des horaires étendus, jusqu’à 20h30 et 22h30 le lundi et le mercredi.

Où ? 31 rue du Château-Landon, Paris 10e.

Quand ? Tous les jours, 9h–20h30, sauf lundi 9h–22h30, mercredi 7h–22h30 et vendredi 7h–20h30.

Combien ? 2-3,50 €.