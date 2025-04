Un bal carioca à Paris en plein juillet ? Pour une fois, au diable la saisonnalité : les 5 et 6 juillet, un grand bal et une parade vont transformer le Grand Palais, ses abords et les Champs-Élysées en Sambodrome ! Sur le dépliant, on découvre la venue de centaines de carnavaliers brésiliens, hautement patronnés par deux rois du genre, issus de l’école de samba Acadêmicos do Grande Rio : Gabriel Haddad Gomes Porto et Leonardo Bora. On précise que les deux événements sont accessibles gratuitement au public – grandement invité à s’ambiancer avec les artistes – et que des salgadinhos, ces bouchées frites et fourrées, seront distribués à la foule.

Quand ? samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025.

Où ? 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e.

Au sujet du Grand Palais d'été

Le Grand Palais d’été a beau être un bizut, il a déjà tout pour faire de l’ombre à ses concurrents. Un an après avoir vu les épreuves d’escrime estomaquer le monde, le Grand Palais s’apprête à reprendre la lumière en accueillant sous sa nef et sur ses abords un festival estival en forme de grande célébration de tous les arts. Le tout infusé d’un peu de sève carioca, saison France-Brésil oblige. Du 8 juin au 7 septembre, le Grand Palais d’été sera secoué par une expo labyrinthique, un bal et une parade brésiliens, des pièces de théâtre titillant la nostalgie, une performance funambule ou encore des DJ sets sous la verrière. Gentils que nous sommes, on vous a listé ici nos immanquables.

Au sujet du Grand Palais

Construit en 1900 à l’occasion de l’Exposition universelle, en même temps que le pont Alexandre III, le Grand Palais offre à Paris une entrée monumentale dans le nouveau siècle et marque un tournant dans l’histoire des beaux-arts. Depuis son ouverture, c’est le palais de l’avant-garde, ouvert à la controverse et aux scandales qui rythment les fameux Salons d’automne, organisés chaque année dès 1905. À partir de 1974, ses immenses verrières deviennent une vitrine internationale de l’art contemporain avec la FIAC (rebaptisée Paris+ par Art Basel en 2022), fine fleur du marché de l’art qui attire chaque année en octobre des professionnels du monde entier.

Le reste du temps, le palais organise maintes expositions rétrospectives sur des artistes majeurs des beaux-arts (Rodin, Miró, Toulouse-Lautrec…) mais aussi des expositions thématiques (Venise, la Lune), et met en lumière les grands noms de l’art contemporain, en accueillant notamment Monumenta, lancée avec Anselm Kiefer en 2007 et conclue en 2016 avec Huang Yong Ping. Notre article sur ce lieu mythique.