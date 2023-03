Ce collectif va arrêter la vente de bouteilles en plastiques dans les clubs d’ici deux ans

Marre de vous faire entuber en club en payant des bouteilles en plastique à 5 balles ? C’est (bientôt) fini ! Le 9 février, le Club Zéro Plastique a fait son apparition sur la place nocturne. Son horizon, vertueux, est « d’arrêter la vente de bouteilles d'eau en plastique sous deux ans » dans les clubs français. Une première mondiale dans le milieu de la nuit pour un engagement écologique de cette ampleur.

A l’origine de cet appel, on retrouve trois entités, la Machine du Moulin Rouge, club mythique de la capitale, Bye Bye Plastic, qui aide les secteurs musicaux et événementiels à réaliser leur transition sur le plastique, et Club Culture, un collectif réunissant les lieux de vie français. Dans leur sillage, 19 clubs du pays ont signé le premier appel, dont une bonne part basés à Paris : le Badaboum, la Station, Kilomètre25, le Rosa Bonheur ou le Rex Club. Et contrairement au Fight Club, la première règle est d’en parler le plus possible – après l’appel, quatre lieux supplémentaires ont pris leur carte de membre.

Et en chiffres, ça dit quoi ?

Reste à quantifier l’économie en plastique que constituerait cet arrêt des ventes de bouteilles d’eau. Pour ça, on dispose des chiffres de la Machine (dont la jauge est de 1 250 personnes), qui les a bannies dès 2019, tout en installant une fontaine à eau et en acceptant les gourdes. Chaque année, la Machine estime économiser « 227 272 bouteilles de 33 cl par an et 3,18 tonnes de plastique [représentant] un impact carbone évité 12,33 tonnes de CO2e1 ».

© DR / La Machine du Moulin Rouge

L’équivalent, en termes d’émissions, de ce qu’il faut pour « produire 6 800 burgers de bœuf. » Pas du tout négligeable. Côté impact sur le portefeuille des clubs : la vente des bouteilles représentait 54 000 €, soit 4 % du chiffre d’affaires global du bar du club de Pigalle.

Au-delà des bouteilles d’eau, ce Club Zéro Plastique ambitionne de remettre en cause le rapport des clubs à l’eau, au plastique et aux divers déplacements inhérents aux soirées. ET de développer une vraie pensée écologique, avec des actions concrètes, dans le monde de la nuit, alors que s’annonce une année 2023 encore plus sèche que la précédente. Le 22 mars, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, la Machine organise un événement pour mettre tout le monde au parfum sur le projet. Allez, il est maintenant temps de se jeter à l’eau.