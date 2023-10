Ce mois-ci, 250 artistes ouvrent gratuitement les portes de leurs ateliers à Montreuil

En forçant un peu le trait, on pourrait affirmer que Montreuil est un atelier d’artistes géant. Ce n’est pas nous qui le disons, ce sont les chiffres : 800 artistes et artisans y vivent, soit un peu moins de 1 % de la population. Solide. Ce qui fait que les portes ouvertes des ateliers d’artistes de Montreuil, qui vont faire tinter du 13 au 15 octobre les échoppes des quelque 250 artistes montreuillois, prennent la forme d’un sacré bon plan, gratuit, pour zieuter in situ des œuvres made in 93100.

Deux choses à savoir sur ces portes ouvertes, toujours coorganisées par la mairie et le Centre Tignous d’art contemporain. La première : vous allez devoir apprendre à gérer votre frustration car vous ne pourrez pas tout voir. La deuxième, c’est qu’une fois cette frustration évacuée, vous allez en prendre plein les mirettes et découvrir un nombre démesuré d’artistes, dans toutes les cases de l’art et de l’artisanat, et dans des formats extrêmement divers. Ce qui signifie que vous pourrez enquiller le vernissage d’une expo photo avec une performance de théâtre et que sur le chemin, vous serez tombé sur une installation vidéo ou une fresque street art. Pensez donc à être ouvert d’esprit et à chausser de bonnes grolles, les bonnes pioches sont à ce prix.

Quand ? Du 13 au 15 octobre 2023.

Où ? Dans plus de 250 ateliers dans tout Montreuil, 93100.

Combien ? Gratuit.