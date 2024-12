Ce week-end, un marché de Noël féminin et queer débarque sur les rails de la Petite Ceinture

Comme chaque année, la friche du Hasard Ludique sera un peu le méridien de Greenwich des marchés de Noël parisiens. Parmi les trois événements du cru, on a repéré celui du 7 et 8 décembre organisé par Grrrande, qui célèbre des artistes femmes et des personnalités issues des communautés queers.

Des cadeaux militants ou olympique



Sur les 300 mètres de quai, les baguenaudeurs en quête de cadeaux militants pourront trouver les illustrations d’Alice Koté, aux couleurs pastel comme une photo de Martin Parr ; les céramiques de Jessica Le Meur ; les photos à l’argentique de scènes de vie quotidienne de Mathilde Estebanez ; les infusions naturelles, bio et made in France de la marque Entre Deux Haies ; ou les pièces en crochet de l’Atelier oh maille.

Et pour celles et ceux qui ont encore la nostalgie olympique, direction le stand de l’illustrateur Alcatela, spécialisé dans les reproductions de cartes aux couleurs ultra-vives, et qui avait été missionné par le CIO pour griffonner les épreuves pendant les Jeux. Et attendez-vous aussi à des concerts et des DJ sets pour gigoter entre deux achats.

Quand ? les 6 et 7 décembre 2024.

Où ? Hasard Ludique, 128 avenue de Saint-Ouen, Paris 18e.

Combien ? 6,50 € (Billetterie ici).

Tout savoir sur les marchés de Noël

Si vous avez la lubie des marchés de Noël – on a compris, vous aimez le vin chaud –, sachez que, dès les premiers jours de froid, ils poussent comme des boutons d'acné sur un front adolescent. Comme d'habitude, il y a à boire et à manger, alors on a enfilé notre imper beige élimé pour vous dégoter le haut du panier, en privilégiant les événements avec du cachet et de l'engagement, car oui, il est possible de faire des cadeaux avec un peu d'éthique et de personnalité. On a aussi pensé à en mettre un ou deux plus tradis, histoire de régaler tout le monde. En voiture pour un tour des meilleurs marchés de Noël 2024 à Paris !