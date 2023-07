C’est officiel : le Palais de Tokyo va fermer ses portes pour travaux !

C’est la valse des musées ! A peine la capitale retrouve-t-elle son Grand Palais chéri, fermé depuis 2020 et dont la réouverture est prévue juste à temps pour les JO 2024, qu’elle perd deux de ses institutions : le Centre Pompidou et le Palais de Tokyo, dont la fermeture a été annoncée pour 2026. Si le premier compte se barricader pour au moins cinq ans de travaux, le second ne manquera pas longtemps au paysage culturel parisien puisque sa “fermeture ne devrait pas excéder un an”, comme l’a assuré Marianne Berger-Laleix, directrice générale déléguée du Palais de Tokyo.

Construit en 1937 à l’occasion de l’Exposition universelle, l’édifice avait bien besoin d’un coup de Ripolin ! Un rapport de la Cour des comptes publié en mars dernier soulignait ses fragilités, à commencer par ses nombreuses fuites. Le centre d’art avait le choix entre réaliser les travaux petit à petit sur dix ans en gardant le site ouvert au public, ou fermer ses (immenses) portes en ferronnerie durant un an seulement.

C’est cette dernière option qu’a choisie le spot du 16e arrondissement, qui a jugé qu’une perte sèche d’un an serait moins coûteuse qu’une longue perturbation. Évalué à plus de 15 millions d’euros – une somme qui sera précisée une fois l’étude de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (Oppic) terminée –, ce gros ravalement comprendra également la rénovation des couvertures en zinc d’origine sur la toiture de 8 000 mètres carrés, des verrières et des espaces accessibles au public.