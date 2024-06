Cet ancien Top Chef s’installe sur les quais dans une guinguette arty

Au programme estival de Plat/Form, des bonnes assiettes, des DJ et des transats !

Nous voilà dans ce laps de temps où l’on ne se plaint plus de la météo pourrie et pas encore de la chaleur, autant dire le moment idéal pour indiquer l’ouverture d’une nouvelle terrasse. Juste au pied de la BNF, entre Petit Bain et la passerelle De Beauvoir, Plat/Form, qui vient d’éclore pour l’été, aligne quelques solides arguments pour se faire une place dans le game disputé des terrasses de bord de Seine.



D’abord, l’adresse porte beau avec 500 m2 le long du fleuve, et une collection de gros coussins où chiller à côté d’une œuvre colorée de l’artiste américain Hot Tea. Et puis on retrouve Alexandre Marchon aux fourneaux. Ce chef autodidacte, ancien candidat de Top Chef, va proposer sa bistrote enlevée pour les pauses urbalnéaires : échine de cochon, coques, purée de céleri, aubergine à la milanaise, risotto d’épeautre… Il y a moyen de se faire plaisir.

Enfin, la programmation proposée par We Are Constellation (agence d’un ancien de Concrete) fait la part belle à la musique électronique de qualité avec par exemple la résidence hebdomadaire du label Nowadays Records ou les sets de l’imparable DJ helvète underground, Mara.

Où ? 14 port de la Gare, Paris 13e.

Quand ? du mardi au dimanche de midi à 1h.