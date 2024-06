Cet été, assistez tous les dimanches à des projections de top films sur un rooftop !

Une toile dans les étoiles ! En parallèle de ses projos à la Seine Musicale, et alors que son ciné dans la cour du Louvre est passé à l’as à cause des JO, MK2 a annoncé la reprise de son cycle du « Film du dimanche soir » du 23 juin au 16 septembre. Soit l’occasion de mater tous les dimanches un long-métrage directement sur le rooftop de son Hotel Paradiso à Nation.

Douze films nectar toutes époques et genres confondus

Ce qui vous attend cette année pour zapper la soirée TF1 ? Douze films nectar toutes époques et genres confondus, avec un bémol : ils sont quasi tous réalisés par des hommes. Honneur aux femmes donc, avec les projections d’Hottel de la Suédoise Lisa Langseth, racontant un voyage thérapeutique collectif, et de La Fée, histoire d’amour entre une fée et un veilleur de nuit d’un hôtel havrais réalisé par Fiona Gordon, Dominique Abel et Bruno Romy.



Ouverture du bar à cocktails

Aussi sur l’affiche : Matthias et Maxime et Laurence Anyways de Xavier Dolan, respectivement en ouverture et clôture ; Shame, le libidineux et magistral long de Steve McQueen avec Michael Fassbender en consommateur sexuel inassouvi. Les chercheurs de classiques trouveront aussi leur came avec L’Amour à la mer de Guy Gilles, rodéo amoureux entre retour de Guerre d’Algérie et émulsionnantes années 1960, et Paris nous appartient, jalon culte de la Nouvelle Vague de Jacques Rivette.

Enfin, le bar à cocktails sera toujours ouvert permettant, plus que jamais, de dissiper le blues du dimanche soir.

Quand ? tous les dimanches à 21h30, du 23 juin au 15 septembre 2024.

Où ? 135 boulevard Diderot, Paris 12e

Combien ? 18 € la place avec une boisson (Billetterie ici).