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Cet été, rafraichissez-vous en croquant du monogramme

En face du Pont Neuf, Maxime Frédéric propose pour la première fois à Paris des glaces Louis Vuitton

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Glace Maxime Frédéric
© Louis Vuitton | Glace Maxime Frédéric
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Le luxe se lance dans la lutte des glaces ! Alors que les palaces turbinent en escadrille cet été, LVMH déboule aussi dans le game gelé parisien. Au Café Maxime Frédéric at Louis Vuitton posté au-dessus de l'espace d'expo LV Dream (consacré en ce moment à l'Art Déco), le pâtissier éponyme y propose deux créations autour d’un skyr vanille-tonka glacé, l’une agrémentée d’une glace au chocolat et l’autre d’une à la vanille.

Détail Instagram qui tue : le cornet en pâte sablée se pare du célèbre monogramme Louis Vuitton (qui fête ses 130 ans cette année). Le prix ? 26 €... Très cher pour une glace mais finalement assez bon marché pour un article Vuitton ! Un exemple de plus des affinités électives entre la gastronomie et le luxe, ou comment attiser le désir de la marque chez des personnes qui ne peuvent se payer les autres produits maison !

Où ? 2 bis rue du Pont Neuf, Paris 1er

Par ici pour nos meilleures glaces artisanales de Paris

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