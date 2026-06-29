Cet hôtel parisien va transformer sa cour en studio de Pilates à ciel ouvert

Alors que le phénomène des food running clubs prend de l’ampleur à Paris, voici une nouvelle expérience à cheval entre sport et gastronomie : la cour du cinq-étoiles du 8e arrondissement Maison Delano se transforme en studio de Pilates à ciel ouvert tous les dimanches à partir du 19 juillet jusqu’au 30 août, avec un cours de sport suivi d’un aperitivo.

De 17h à 20h (s’il ne pleut pas), on commencera par participer à un cours animé par un coach d'Ôra Studio, le club situé juste à côté rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour un travail de renforcement et de mobilité sur les tapis bien moelleux Archi d'Hercule Studio. Tout ça au milieu de la cour de l’hôtel redécorée en piazza à l’italienne pour l’été, comme un petit open air secret.

Après tous ces efforts, on se ressourcera en passant à l’aperitivo, avec deux assiettes (et un cocktail) à choisir parmi une carte de street food transalpine – arancini, burrata, focaccia, toussa toussa – conçue par le chef du Delano Café Paolo Minelli. Et voilà la formule pour un dimanche sans regrets !

Où ? 4 rue d'Anjou, Paris 8e.

Quand ? tous les dimanches, du 19 juillet au 30 août, de 17h à 20h.

Combien ? 90 euros par personne.