Hôtellerie : Paris compte trois palaces de plus en 2026

Quelle différence entre un palace et un cinq-étoiles ? Depuis 2010, la nuance est une distinction officielle, attribuée à des “établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles” par Atout France, un organisme public chargé de faire rayonner la culture française. En bref, il faut que l’hôtel, en plus de toutes les qualités d’un cinq-étoiles, possède une histoire, une localisation et une clientèle prestigieuses.

Le 2 juin, Atout France a annoncé l’arrivée de six nouveaux hôtels dans le cercle très fermé des palaces français (33 établissements seulement), dont trois à Paris : le Bulgari Hôtel, le Cheval Blanc et l'hôtel Fouquet’s. La capitale compte désormais 13 palaces, avec le renouvellement de la distinction pour le Crillon, le Bristol, le Four Seasons-George V, le Meurice, le Plaza Athénée, le Royal Monceau, le Shangri-La, la Réserve Paris, le Peninsula et l'Hôtel Lutetia.

Véritable aimant pour les vedettes et les clients fortunés en visite à Paris, l'appellation permet aux établissements de passer dans une nouvelle dimension, de prix et de fréquentation. Une aura qu’il faudra entretenir car la distinction, attribuée pour trois ans, peut être retirée (c’est arrivé cette année au Mandarin Oriental et au Park Hyatt), tout en évitant de finir comme Melvil Poupaud dans la série Privilèges de HBO.

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