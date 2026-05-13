Cette destination de vacances européenne très prisée instaure de nouvelles règles pour lutter contre le surtourisme

Quand on pense aux destinations ensoleillées d'Europe, la Grèce est probablement l'une des premières (si ce n'est la première) à venir à l'esprit. Avec quelque 6 000 îles et pas moins de 13 000 km de côtes méditerranéennes, le pays est depuis longtemps une valeur sûre pour les vacances à la plage en été, mais aussi pour les city breaks chargés d'histoire antique à Athènes, Delphes ou dans la péninsule du Péloponnèse.

Mais comme beaucoup de destinations européennes, la Grèce subit les conséquences de sa propre popularité, et le gouvernement a décidé d'intervenir. Les ministres grecs de l'Environnement et de l'Énergie et du Tourisme, Stavros Pastrovou et Olga Kefalogianni, ont présenté un nouveau « Cadre spatial spécial », qui prévoit essentiellement de revoir en profondeur les modalités, les lieux et les conditions de développement liés au tourisme. Un communiqué relatif à ces mesures précise : « L'enjeu est de passer à un modèle de développement qui allie qualité et durabilité, dans le respect de l'environnement naturel et des caractéristiques propres à chaque région. »

Concrètement, les différentes régions de Grèce seront réparties en cinq catégories : les zones à forte pression touristique, les zones disposant de marges de développement, les zones à statut particulier, les destinations insulaires et le continent. Selon leur catégorie, des restrictions et des règles visant à préserver l'environnement seront mises en place là où cela s'avère nécessaire. Comme l'explique Euronews, ces mesures peuvent aller du plafonnement du nombre de lits touristiques sur une île donnée à des protections du littoral, comme l'interdiction de toute construction dans un rayon de 25 mètres du rivage. Le plan vise aussi à protéger les monuments et sites archéologiques essentiels au patrimoine grec.

Quelles restrictions touristiques sont déjà en vigueur en Grèce ?

La limitation du nombre de visiteurs à l'Acropole d'Athènes, instaurée en 2023, est toujours en place : toute visite doit être réservée à l'avance. Cet été, les transats seront interdits sur plus de 250 plages à travers le pays. Le gouvernement grec ne cherche pas à décourager le tourisme, il entend simplement le restructurer et mieux le gérer.

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