Où fait-il chaud en Europe en hiver ? Les destinations ensoleillées pour décembre et janvier

Envie de fuir la grisaille ? De l’Andalousie aux Canaries, en passant par Chypre et la Crète, voici les coins d’Europe où l’on profite encore du soleil en plein hiver.

John Bills
Liv Kelly
Écrit par
John Bills
et
Liv Kelly
Où les Parisiens partent chercher le soleil en hiver ?
Photo de Jose Antonio Jiménez Macías sur Unsplash
Chaque hiver, quand le thermomètre parisien flirte avec les 3 °C et que le ciel reste désespérément gris, une partie des habitants de la capitale file vers le sud en quête de vitamine D. Un réflexe bien parisien : fuir la grisaille dès que possible, quitte à travailler à distance entre deux baignades. Et ils ont de quoi faire : si une grande partie de l’hémisphère nord connaîtra des températures à un chiffre cet hiver, certaines régions d’Europe offrent encore des conditions agréablement douces, parfaites pour troquer la doudoune contre les lunettes de soleil.

Le lieu le plus chaud d’Europe en hiver ? Sans surprise, ce sont les îles Canaries, au large des côtes nord-ouest de l’Afrique. Cet archipel espagnol de huit îles habitées détient le titre de champion du soleil hivernal européen, avec des températures en décembre et janvier dignes d’un été en Europe du Nord. La période est idéale pour s’y rendre, et il est même possible d’y observer des baleines à bosse et des rorquals en migration. Et passer Noël sur la plage des Canaries, avouez que ça a de quoi séduire.

Les meilleures destinations ensoleillées d’Europe cet hiver, en bref

  • Pour la chaleur assurée : les îles Canaries
  • Pour une escapade urbaine douce : Cadix, en Espagne
  • Pour la randonnée et les paysages : Madère
Photo de Benjamin Del Pino sur UnsplashCadix, Espagne

Les 10 meilleures destinations européennes pour profiter du soleil en hiver

    1. Îles Canaries, Espagne (4h15 de Paris)

    2. Côte albanaise (2h35 de Paris)

    3. Madère, Portugal (3h50 de Paris)

    4. Chypre (4h10 de Paris)

    5. Malte (2h40 de Paris)

    6. Rhodes, Grèce (5h25 de Paris)

    7. Cadix, Espagne (6h10 de Paris)

    8. Algarve, Portugal (2h35 de Paris)

    9. Costa del Sol, Espagne (2h30 de Paris)

    10. Lampedusa, Italie (≃ 9h de Paris)

