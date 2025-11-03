Où fait-il chaud en Europe en hiver ? Les destinations ensoleillées pour décembre et janvier

Chaque hiver, quand le thermomètre parisien flirte avec les 3 °C et que le ciel reste désespérément gris, une partie des habitants de la capitale file vers le sud en quête de vitamine D. Un réflexe bien parisien : fuir la grisaille dès que possible, quitte à travailler à distance entre deux baignades. Et ils ont de quoi faire : si une grande partie de l’hémisphère nord connaîtra des températures à un chiffre cet hiver, certaines régions d’Europe offrent encore des conditions agréablement douces, parfaites pour troquer la doudoune contre les lunettes de soleil.