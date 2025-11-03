Où fait-il chaud en Europe en hiver ? Les destinations ensoleillées pour décembre et janvier

Chaque hiver, quand le thermomètre parisien flirte avec les 3 °C et que le ciel reste désespérément gris, une partie des habitants de la capitale file vers le sud en quête de vitamine D. Un réflexe bien parisien : fuir la grisaille dès que possible, quitte à travailler à distance entre deux baignades. Et ils ont de quoi faire : si une grande partie de l’hémisphère nord connaîtra des températures à un chiffre cet hiver, certaines régions d’Europe offrent encore des conditions agréablement douces, parfaites pour troquer la doudoune contre les lunettes de soleil.
Les meilleures destinations ensoleillées d’Europe cet hiver, en bref
- Pour la chaleur assurée : les îles Canaries
- Pour une escapade urbaine douce : Cadix, en Espagne
- Pour la randonnée et les paysages : Madère
Les 10 meilleures destinations européennes pour profiter du soleil en hiver
Îles Canaries, Espagne (4h15 de Paris)
Côte albanaise (2h35 de Paris)
Madère, Portugal (3h50 de Paris)
Chypre (4h10 de Paris)
Malte (2h40 de Paris)
Rhodes, Grèce (5h25 de Paris)
Cadix, Espagne (6h10 de Paris)
Algarve, Portugal (2h35 de Paris)
Costa del Sol, Espagne (2h30 de Paris)
Lampedusa, Italie (≃ 9h de Paris)