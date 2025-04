Cette librairie parisienne fait partie des 10 plus photogéniques du monde, selon Instagram

Une étude s’est amusée à comptabiliser les hashtags des librairies cultes et bien notées aux quatre coins du globe – et voilà le palmarès des spots les plus Instagrammables de la planète, à dégainer entre deux poses café-livre.

Que vous lisiez vos livres jusqu’à la dernière ligne ou que vous les empiliez comme des totems sur une étagère bancale, nul besoin de trancher : on célèbre les deux écoles. Et si votre kif, c’est plutôt de baguenauder dans des librairies au charme suranné, en quête d’un énième coup de cœur littéraire (ou d’une couverture qui claque dans le viseur), on a mis la main sur le bottin idéal.

Le hashtag comme baromètre littéraire

Le dealer de livres écolos Awesome Books s’est plongé dans les tréfonds d’Instagram pour classer les librairies les plus "story-compatibles" de la planète, en comptant les hashtags comme on compte les pages d’un bon pavé.

Tout en haut de l’étagère, on retrouve The Last Bookstore, ovni littéraire planqué à Los Angeles, célèbre pour son "portail de livres" (comprendre : un tunnel fait de bouquins) et ses murs habillés d’art local. Mi-librairie, mi-installation arty, le lieu vend aussi bien du neuf que de la seconde main, bouquins comme vinyles. Résultat ? Un raz-de-marée sur Instagram avec 113 000 hashtags au compteur. Large victoire. « The Last Bookstore mélange parfaitement l’installation artistique et la librairie », justifie Taskeen Ahmed, fondatrice d’Awesome Books. « Avec son tunnel et ses livres en lévitation, on croirait un décor pensé pour Instagram, alors qu’ils ont été créés bien avant l’avènement des réseaux sociaux. »

Photo de Igor Shalyminov sur Unsplash The Last Bookstore, à Los Angeles

Juste derrière, en deuxième position, on tombe sur la Livraria Lello, l’iconique librairie de Porto, tout droit sortie d’un film de Wes Anderson : lampes ouvragées, escaliers en bois sculpté, plafond en vitrail... Bref, un décor à faire pâlir Poudlard, et 97 900 hashtags à la clé.

Paris sur la troisième marche du podium avec Shakespeare and Company

Et en troisième, Paris : Shakespeare and Company (aussi récemment élue parmi les 10 meilleures librairies du monde), la planque littéraire préférée des flâneurs parisiens nichée juste en face de Notre-Dame, avec 96 500 hashtags à son actif. Elle arrive à une (courte) encablure du sommet, preuve que son bazar poétique, ses étagères bringuebalantes et ses chats en RTT continuent de faire chavirer les cœurs – et exploser les feeds.

Photo de Jeevan Jose sur Unsplash

Une institution rive gauche

Depuis 1951, cette librairie est un lieu de rencontres et d'échanges incontournable pour les amoureux de littérature anglo-saxonne. Quand George Whitman, décédé en 2011, propriétaire des lieux, collectionnait les livres en langue anglaise qu'il prêtait de temps en temps à ses amis, il ne se doutait pas que sa passion ferait de Shakespeare and Company la meilleure librairie parisienne pour lecteurs anglophones.

De la Beat Generation aux modeux

Après avoir été un refuge pour les poètes de la Beat Generation – Allan Ginsberg ou William Burroughs y ont créché –, il serait aujourd’hui celui, entre autres, de la styliste Olympia Le-Tan, qui y trouve de l'inspiration pour ses minaudières, des boîtes en forme de livres faites main. Comme le souhaitait George Whitman, Shakespeare and Co a ouvert son café en octobre 2015, juste à côté de la librairie, avec l’ami ricain' et serial restaurateur Marc Grossman. Sur l’ardoise : café filtré, chai latte et quelques solides, comme ces bagels tous veggies et mitonnés avec des ingrédients ultra-frais.

Voici les 10 librairies les plus photogéniques du monde selon Instagram

The Last Bookstore, Los Angeles Livraria Lello, Porto Shakespeare and Company, Paris BookPeople, Texas Powell’s Books, Oregon Libreria Acqua Alta, Venice National Book Store, Metro Manila Strand Book Store, New York Daunt Books, London Books Actually, Singapore

