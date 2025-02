L’une des plus belles bibliothèques de Paris bientôt accessible gratuitement au grand public

C’est un kink qu’on a dû développer lors de nos rêvasseries estudiantines, mais on a un truc avec les bibliothèques qui ont de la gueule. Et à Paris, où on est plutôt bien lotis dans le genre, voilà que la sculpturale bibli de l’Assemblée nationale a décidé d’ouvrir au public ses rayons, jusqu’alors réservés aux parlementaires et aux chercheurs, à partir du 10 avril.

Après un an de travaux, on pourra découvrir gratuitement – après réservation d’un créneau – une institution vieille de 229 ans qui régale autant sur le fond que sur la forme. Pour les mirettes, vous allez baguenauder dans une salle surnommée « la Chapelle Sixtine », longue de 42 mètres, 10 de large et 15 de haut, avec des coursives et plafonnée de cinq coupoles à dorures et fresques signées Eugène Delacroix. Bim.

700 000 volumes, dont 60 000 en rayons

De quoi faire frétiller les moustaches des rats de bibli : outre les bulletins de lois et textes juridiques, sont conservés le manuscrit original de La Marseillaise, écrit par Rouget de Lisle ; la pétition de Jeanne Deroin, première femme candidate à une élection législative en France en 1849 ; un projet de Constitution annoté par Robespierre ; une page du tapuscrit Cahier d’un retour au pays natal d'Aimé Césaire ; ou les minutes en latin du procès de Jeanne d’Arc l’ayant menée au bûcher.

S’il ne sera pas possible de feuilleter ces pièces d’archives, elles devraient être mises en valeur au cœur des espaces muséographiques qui seront créés autour des thématiques de la démocratie et de la loi, a annoncé à BFM Paris la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet. À vous les détournements de fonds !