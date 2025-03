Cette pizza parisienne fait partie des 10 meilleures de la planète selon Time Out

Des pizzas façon Porteño, des ultra-crispy et des napolitaines pur jus venues des quatre coins du globe – et oui, Paris s’invite aussi dans ce classement avec Oobatz.

Chacun a sa propre définition de la pizza parfaite. Pour certains, c’est une base fine et ultra-croustillante, pour d’autres, une pâte si moelleuse qu’on pourrait s’y assoupir. Certains la veulent surchargée de légumes et de charcut’, d’autres ne jurent que par une margherita bien balancée (les puristes, on vous voit). Et puis, il y a les amateurs de débats houleux, ceux qui osent la base blanche ou – pire encore – l’ananas.

Mais peu importe votre camp, que votre passion soit socialement acceptée ou un crime aux yeux des autres, votre pizza idéale existe quelque part sur cette planète. Et elle se planque sûrement dans le classement Time Out des 19 meilleures pizzas du monde. Pour le prouver, on a demandé à nos rédacteurs globe-trotteurs et à nos équipes aux quatre coins du monde de balancer leurs adresses ultimes, celles qui les obsèdent quand la fringale frappe. De Cape Town à Lisbonne, de Buenos Aires à Miami… et bien sûr, Paris n’est pas en reste !

Voici officiellement la meilleure pizza de la planète, selon Time Out On ne va pas vous rouler dans la farine : en tête du tout nouveau classement des meilleures pizzas du monde de Time Out, on retrouve évidemment… une pizza margherita napolitaine. D’après Gabriela R. Proietti, notre éclaireuse locale, l’élue se planque chez Pizzeria da Attilio, une institution qui fait tourner des pâtons depuis trois générations dans le quartier bouillonnant de Pignasecca. Son chef-d’œuvre ? Une margherita classique, efficace, nappée de tomates San Marzano, fior di latte de Vico Equense, parmesan affiné 24 mois et une rasade de basilic frais. « Pizzeria da Attilio sert des pizzas napolitaines classiques depuis la guerre et n’a pas changé d’un iota (pour le meilleur) depuis 1938. Dans cette adresse intimiste aux tables rapprochées, on ne se plante jamais avec la margherita, la reine absolue des pizzas. Ici, les ingrédients sont sourcés avec soin dans les villes côtières voisines, la qualité primant sur la rapidité », écrit Gabriela R. Proietti.

Les 19 meilleures pizzas du monde selon Time Out Pizzeria da Attilio, Naples – Pizza Margherita (tomates San Marzano, fior di latte de chez Vico Equenese, parmesan affiné 24 mois, basilic) Scarr’s Pizza, New York – Cheese (base fromage ultra-simple, mais parfaite) Pizza Marumo, Tokyo – Japanese Umami Pizza (crème de shiitake, mozzarella, pecorino, maquereau, algues kombu, oignons verts, sésame, sauce soja) 180g Pizzeria Romana, Rome – Pizza Capricciosa (margherita croustillante avec artichauts, jambon, olives, champignons et souvent un œuf) Bella Brutta, Sydney – Clam Pizza (palourdes, pecorino, piment fermenté, ail, persil) Diamond Slice, Copenhague – The Nbluja (nduja épicée, bleu danois, oignons rouges marinés) Dough Hands, Londres – The Jode (tomate, mozzarella, nduja, miel épicé, stracciatella, grano padano, basilic) Novo, Cape Town – The Fellini (saucisse au fenouil, oignons rouges caramélisés, fior di latte) Oobatz, Paris – Number 6 (menu ultra-réduit, pâte exceptionnelle avec farines anciennes et levain, topping laissé au chef) Baldoria, Madrid – Búfala Fest (sauce tomate San Marzano rôtie, mozzarella di bufala, tomates cerises confites, parmesan croustillant, pesto au basilic et citron) Milly’s Pizza in the Pan, Chicago – Thick-Crust Pie (croûte ultra-caramélisée, fromage, sauce tomate, pepperoni, jalapeños) Officina Local, Rio de Janeiro – The Umbria (champignons sautés, ail noir, mozzarella fior di latte, ricotta) Civerinos, Édimbourg – New Haven Style (saucisse italienne, double marinara, burrata, pepperoni, romarin, ail) Eleventh Street Pizza, Miami – Hot Honey Sicilian (tomates Bianco DiNapoli, mozzarella, pepperoni, oignon rôti, piment calabrais, miel) Lupita, Lisbonne – Pineapple Pizza (ananas, mozzarella, bacon, pickles d’oignon rouge, coriandre) Fiata by Salvatore Fiata, Hong Kong – A’Salcissa (crème d’oignon, fior di latte napolitain, oignons rouges caramélisés, saucisse italienne) Güerrín, Buenos Aires – Porteño-style pizza (pâte épaisse et ultra-fromagée) nNea, Amsterdam – Terra (saucisse, champignons, poireau rôti, mozzarella di bufala) Mercado 20 de Noviembre, Oaxaca – Tlayuda (tortilla croustillante, haricots noirs, fromage Oaxaca, champignons, poivrons rouges, avocat, cactus)

© Evan Sung

À Oberkampf, Oobatz hisse la capitale au sommet des meilleures pizzas du monde

Dans la capitale, Oobatz (9e au classement) régale les mordus de bonne pâte (pour lire notre chronique, c'est par ici). Aux manettes ? Daniel Pearson, ex-patron des pâtons chez Ten Belles. On se languissait depuis la découverte durant l’hiver 2022 de ses créations et surtout de sa redoutable pâte au levain naturel lors d’une résidence derrière le comptoir du bien-aimé Rigmarole, le temps que les deux tauliers, Robert Compagnon et Jessica Yang, pouponnent sereins. Depuis l'année dernière, plus besoin de guetter ses multiples pop-up puisqu'il s'est installé pour de bon à un jet d’olive de la rue Oberkampf, dans une vaste salle minimaliste (murs couleur mozzarella, plancher gratté, comptoirs en bois clair d’où l’on peut observer le maître jongler avec les pâtes) où la hype trentenaire brouhahate en anglais. Les réservations s'ouvrent deux semaines à l'avance.

Le nom Oobatz veut dire zinzin en argot italo-américain, mais la pizza, elle, est clairement romaine : une pâte fine, croustillante (levée 36 heures s’il vous plaît) avec des rebords minis. Dan étale dessus de bons ingrédients (asperges, boulettes de viande, fromage caciocavallo) à travers six recettes numérotées. À noter qu’on retrouve à la carte la pizza surprise du chef au tarif dépendant de ce qu’il décide de mettre dessus (lors de notre visite, des rondelles de pomme de terre). On accompagne ces disques d’or des vins nature choisis par Sander Chiline, à la tireuse (rouge Les Nouettes de Jean-Christophe Garnier, blanc Fleur d’or d’André Kleinknecht) ou en bouteille (de 43 à 158 €)…