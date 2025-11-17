Cette table du 11ᵉ vient d’être élue meilleur restaurant de Paris en 2025 par Time Out

La fumée blanche est apparue lundi matin au-dessus de l’immeuble de Time Out : nous venons de livrer notre top 50 des meilleurs restaurants de Paris en 2025. En tête du classement, on retrouve logiquement l’un des favoris de la rédaction, Vaisseau, ouvert en décembre 2023 par Adrien Cachot.

Candidat de Top Chef 2020 puis résident au Perchoir, Adrien Cachot a signé avec Vaisseau sa première adresse parisienne en solo. Il nous expliquait, au moment de l’ouverture, s’être entouré de sa garde rapprochée pour imaginer un lieu “centré sur l’assiette, avec la lumière qui tombe sur les plats”.

Dans sa base spatiale, il déroule un menu à l’aveugle en 17 étapes, “une mirobolante noria d’assiettes qui bousculent le conformisme du palais avant d’émerveiller par leur justesse”, comme le racontait notre critique écrite depuis le septième ciel. Ça donne faim ? La vie est bien faite : les réservations pour décembre et janvier ouvrent demain, mardi 18 novembre, à midi.

Où ? 35 rue Faidherbe, 75011 Paris.