Paris

Inscrivez-vous

Paris

Actualités

Les 50 meilleurs restaurants de Paris en 2025, selon Time Out

Cap sur les tables qui façonnent le Paris de 2025 : des institutions qui ne tremblent pas aux jeunes salles qui bousculent le plan de table, voici les 50 restaurants que nos critiques ont réellement arpentés, goûtés, éprouvés.

Écrit par
Smael Bouaici
Les 50 meilleurs restaurants de Paris en 2025, selon Time Out
© Hakuba
Publicité

Ça y est : la saison des listes a officiellement ouvert le bal. Les cadeaux, les résolutions, les sorties culturelles… tout le monde y passe. Et évidemment, les restos. Ces derniers jours, la rédaction de Time Out s’est enfermée (volontairement) autour d’une table pour discuter, argumenter, s’écharper gentiment et, surtout, trancher : voici notre top 50 des meilleurs restaurants de Paris en 2025. Un classement taillé pour vous guider dans la jungle gastronomique parisienne, et offrir un instantané des tables où s’attabler en 2026 : celles où l’on vient pour une cuisine au cordeau, une atmosphère qui marque et des idées en cuisine qui secouent. Parfois les trois en même temps.

Les 50 meilleurs restaurants de Paris, selon Time Out

À la première place cette année, on trouve l’inévitable restaurant Vaisseau d’Adrien Cachot et sa “cuisine iconoclaste et sophistiquée”, déjà récompensé du prix de la meilleure table aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2024(lire notre chronique par ici). La deuxième place distingue “l’incroyable épopée iodée en 17 étapes” d’Hakuba, le resto japonais du palace Cheval Blanc (élu meilleur table 2025). Juste derrière – et un poil moins cher –, on trouve le “bistrot préféré des chefs”, le Baratin, guidé depuis la colline de Belleville par la cheffe Raquel Carena.

La liste, qui mêle gastronomiques, restos de quartier et comptoirs à sandwichs, est encore longue : pour la consulter et la bookmarker, c’est par ici ! Bon appétit !

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.