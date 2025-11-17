Les 50 meilleurs restaurants de Paris en 2025, selon Time Out

Ça y est : la saison des listes a officiellement ouvert le bal. Les cadeaux, les résolutions, les sorties culturelles… tout le monde y passe. Et évidemment, les restos. Ces derniers jours, la rédaction de Time Out s’est enfermée (volontairement) autour d’une table pour discuter, argumenter, s’écharper gentiment et, surtout, trancher : voici notre top 50 des meilleurs restaurants de Paris en 2025. Un classement taillé pour vous guider dans la jungle gastronomique parisienne, et offrir un instantané des tables où s’attabler en 2026 : celles où l’on vient pour une cuisine au cordeau, une atmosphère qui marque et des idées en cuisine qui secouent. Parfois les trois en même temps.
Les 50 meilleurs restaurants de Paris, selon Time Out
À la première place cette année, on trouve l’inévitable restaurant Vaisseau d’Adrien Cachot et sa “cuisine iconoclaste et sophistiquée”, déjà récompensé du prix de la meilleure table aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2024(lire notre chronique par ici). La deuxième place distingue “l’incroyable épopée iodée en 17 étapes” d’Hakuba, le resto japonais du palace Cheval Blanc (élu meilleur table 2025). Juste derrière – et un poil moins cher –, on trouve le “bistrot préféré des chefs”, le Baratin, guidé depuis la colline de Belleville par la cheffe Raquel Carena.