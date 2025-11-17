Les 50 meilleurs restaurants de Paris en 2025, selon Time Out

Ça y est : la saison des listes a officiellement ouvert le bal. Les cadeaux, les résolutions, les sorties culturelles… tout le monde y passe. Et évidemment, les restos. Ces derniers jours, la rédaction de Time Out s’est enfermée (volontairement) autour d’une table pour discuter, argumenter, s’écharper gentiment et, surtout, trancher : voici notre top 50 des meilleurs restaurants de Paris en 2025. Un classement taillé pour vous guider dans la jungle gastronomique parisienne, et offrir un instantané des tables où s’attabler en 2026 : celles où l’on vient pour une cuisine au cordeau, une atmosphère qui marque et des idées en cuisine qui secouent. Parfois les trois en même temps.

Les 50 meilleurs restaurants de Paris, selon Time Out