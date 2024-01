Chaud devant ! Les restos et les bars les plus attendus en 2024

On frétille de la fourchette et on a le shaker qui s’emballe quand on voit les ouvertures prévues en restaurants et bars pour ce début 2024 ! Des grands noms attendus depuis un bout de temps, des inopinés sacrément excitants, des collabs inédites…On va se régaler ! Pour le reste de l’année on surveille comme le lait sur le feu les projets de Marie-Victorine Manoa (ex Les Lyonnais), Romain Meder (domaine de Primard) ou Thomas Graham (ex Mermoz). Comme disait Pierre de Coubertin « Ca donne faim tout ça»

Qasti Green

©Qasti Green

En 2024, Alan Geaam va s’éloigner (un peu) de ses trois adresses de la rue Saint-Martin pour se mettre au vert dans la rue des Jeûneurs avec une version végétarienne de son bistrot libanais Qasti. S’il cornaque la carte, c’est sa nièce Zeinab Hachem qui œuvrera aux fourneaux de ce Qasti Green. Elle va y retrouver les plats tradis végés de la cuisine levantine (labneh aux olives et de chou kale frit ; fatayer aux épinards et pignons de pin) mais aussi des revisites inédites sans protéines animales comme ce shawarma de cèleri, champignons et halloumi.

Où ? 41 rue des Jeûneurs, Paris 2e.

Quand ? Ouverture en janvier

19 Saint Roch

Depuis qu'il a dévié de Déviant en 2020, Pierre Touitou papillonnait (un papillon d'un beau gabarit, certes) entre pop-up et résidence éclair. Mais voilà l'année de la sédentarisation ! Après bien des recherches, il a enfin trouvé son adresse où, en tant que chef propriétaire, il va pouvoir proposer sur la durée, sa cuisine virtuose et inspirée.

Où ? 19 rue Saint-Roch, Paris 1er.

Quand ? Ouverture en janvier

Altro Frenchie

© Altro Frenchie

L'expression “Les travaux, on sait quand ça commence, pas quand ça finit” doit avoir un équivalent en italien et pourrait s'appliquer à la future trattoria de Greg Marchand. Elle devait remplacer son comptoir à burgers FTG en septembre dernier… Mais promis, c’est bien en janvier qu'on pourra goûter la version dorée sur tranche de la cucina povera transalpine.

Où ? 9 rue du Nil, Paris 2e.

Quand ? Ouverture en janvier (?)

Hanabi à l'hôtel Hana

© Laura Gonzalez

Le restaurant bar Hanabi (“feu d'artifice” en japonais) est attendu comme l'hanami à Tokyo et donne déjà des vapeurs aux influenceurs. D'une part parce qu’il fait partie du cinq-étoiles nippophile décoré par Laura Gonzalez qui émoustille les Insta, et d'autre part pour sa carte signée Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi, le couple derrière ©thesocialfood. On annonce des petites assiettes salivantes (œuf mayonnaise au sésame blanc et furikake, tartare de bœuf à la poire nashi, salade de sobas aux légumes marinés…), à escorter de cocktails bien travaillés.

Où ? 17 rue du Quatre-Septembre, Paris 2e.

Quand ? Ouverture en janvier

Mojju

© Mojju

Si vous doutiez encore que la gastronomie coréenne avait le vent en poupe malgré notre beau dossier, en voici une nouvelle preuve ! En février, le chef Thibault Sombardier, révélé par Top Chef il y a une décennie et habitué des tables très françaises (Sellae), ouvre Mojju, un bistrot version séoulienne. La promesse ? Des plats tradis coréens secoués de touches hexagonales. On est curieux de goûter ça.

Où ? 4 rue de l’Exposition, Paris 7e.

Quand ? Ouverture en février

Minore

© Hugo Combe

Joie majeure ! Après avoir lâché son Abri adoré, Katsuaki Okiyama revient aux fourneaux. Il s’associe avec Hugo Combe (bar Classique) pour ce Minore, un restaurant/bar à cocktails à la vibe très new-yorkaise. Vingt places pour manger le menu nippo-bistrotier du chef et 12 tabourets au bar pour siroter des créations liquides japonisantes. Une certitude : on a hâte.

Où ? 4 avenue Trudaine, Paris 9e.

Quand ? Ouverture en février



Bar Mesures

© Mesures

Une nouvelle note sur la partition parisienne des bars audiophiles : Mesures, lancé par Guillaume Castagnet, passé par le Castor Club et le Très Particulier, et le musicien Benoît de Bonnefamille. S’inspirant fortement des jazz kissa japonais, ce lieu ouvert dès midi propose cocktails ciselés, petites assiettes nipponnes signées Cyril Pham (venu d’Ogata) et bande-son cristalline plutôt jazzy. On est curieux d’entendre la playlist jouée sur le magnétophone à bande Akaï !

Où ? 58 rue de Saintonge, Paris 3e.

Quand ? Ouverture en février

Halo

© Victor Blanchet

Il va falloir pousser la porte cachée dans une cabine d’essayage pour rentrer dans ce Halo restaurant du concept store éponyme monté par le jeune duo Victor Goyeneix et Matthieu Nicolaï. Derrière son comptoir en marbre vert dessiné par l’atelier Mur.Mur, Victor Blanchet, passé par l’Arpège et Top Chef 2023, promet de délivrer une cuisine moderne et iodée, inspirée par le pays Basque et l’Asie. Halochant…heu alléchant.

Où ? 12 rue Saint-Sauveur, Paris 2e

Quand ? Ouverture en février

D'autres adresses où se régaler avec nos 50 meilleurs restaurants