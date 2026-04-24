Le plus stylé des cinémas en plein air parisiens fait son retour dans la cour du Louvre

Se faire des films posé sur un transat dans la cour du Louvre par une nuit d’été : Cinéma Paradiso sera encore une fois le cinéma en plein air le plus convoité de l’été parisien. Pour sa sixième édition, le musée du Louvre s’associe de nouveau au groupe MK2 pour programmer quatre soirées exceptionnelles dans sa majestueuse cour Carrée, du 1er au 4 juillet 2026.

Le musée accueillera un véritable mini-festival avec, outre la projection sur grand écran, des concerts en début de soirée, des rencontres avec des artistes, des bars, un glacier, des food trucks… Le programme complet sera dévoilé en juin, mais on sait déjà que Cinéma Paradiso proposera la projection de Julie (en 12 chapitres), en présence du réalisateur Joachim Trier, film qui avait valu à Renate Reinsve le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2021.

Comme l’accès est gratuit, trois tirages au sort sont prévus en juin pour attribuer les places, sachant que 2 500 personnes pourront assister à chaque soirée. Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur la plateforme dédiée. Comme l’an passé, MK2 jouera les prolongations avec un Cinéclub Paradiso à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt du 21 au 24 juillet.

Quand ? du 1er au 4 juillet 2026.

Où ? cour carrée du Louvre, Paris 1er.

Combien ? gratuit, inscription au tirage au sort ici.

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