Le cinéma en plein air de la Seine Musicale fait son retour pour une édition gratuite sur le thème des biopics musicaux

Si comme tous les ans, les séances seront accessibles gratuitement, il faudra réussir à choper l’un des 600 transats quotidiens lors des différentes mises en vente.

Avant la quille estivale, la Seine Musicale ne chôme pas ! Après la cour du Louvre et en attendant la tour Eiffel, MK2 fera une nouvelle fois escale sur le parvis de la Seine Musicale du 21 au 24 juillet pour la 7e édition de son ciné en plein air Ciné-Club Paradiso.

Les biopics musicaux comme thématique

Un nouveau millésime placé sous l’aura des biopics musicaux avec les projections annoncées d’Elvis de Baz Luhrmann, d’Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet en Bob Dylan, de Rocketman de Dexter Fletcher, qui raconte la vie de Sir Elton John, et d’Aline, de et avec Valérie Lemercier en Céline Dion. Une séance qui sera proposée avec des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes. Enfin, toutes les séances seront introduites par un concert de Zarhzä, « collectif francilien de chanson urbaine aux influences balkanes et latines ».

Si comme tous les ans, les séances seront accessibles gratuitement, il faudra tout de même réussir à choper l’un des 600 transats quotidiens lors des différentes mises en vente : et tandis que la première salve a rapidement affichée complète, la seconde est programmée pour le 16 juillet. Soyez vifs !

Quand ? du 21 au 24 juillet 2026

Où ? La Seine Musicale, 1 Île Seguin, 92 100 Boulogne-Billancourt

Combien ? accès gratuit (deuxième vague de réservation ici à partir du 16 juillet)