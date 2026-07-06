Un cinéma gratuit s’installe au premier étage de la tour Eiffel pendant quatre jours avec une vue imprenable sur Paris

© Fabrice Gaboriau | Cinéma Paradiso va projeter des films au premier étage de la tour Eiffel gratuitement

Du 24 au 27 septembre 2026, mk2 installera un cinéma gratuit dans la salle Gustave Eiffel, au premier étage de la tour Eiffel.

Depuis 2013, le Cinéma Paradiso de mk2 a pas mal bourlingué : le Grand Palais, la cour du Louvre, la Seine Musicale ou le circuit des 24 Heures du Mans… À la rentrée 2026, il débloque une nouvelle arène, et pas des moindres : la tour Eiffel !

Du 24 au 27 septembre 2026, mk2 va en effet installer écran, chaises et projecteur dans la superbe salle Gustave Eiffel. Postée à 57 mètres d’altitude, donc au premier étage, elle offre deux pans de mur entièrement vitrés pour une vue sur tout Paris et la dentelle de fer des piliers de la tour. Il va falloir de la volonté pour rester concentré sur l’écran !

© Fabrice Gaboriau Cinéma Paradiso va projeter des films au premier étage de la tour Eiffel gratuitement

« Après le Louvre, investir la tour Eiffel est une étape très symbolique : c’est rapprocher ce monument universel des Parisiens, le faire vivre autrement, et réaffirmer l’engagement de mk2 pour une culture populaire, exigeante et accessible », explique Elisha Karmitz, directeur général du groupe mk2. Pour lui, cette édition marque également « un nouveau cycle pour Cinéma Paradiso », avec la volonté de continuer à imaginer des rendez-vous inattendus dans des lieux exceptionnels et de faire du cinéma « une fête collective toujours plus forte ».

Une ambition partagée par la tour Eiffel, qui accueillera l’événement pour la première fois. « Depuis toujours, le monument entretient une relation privilégiée avec le 7ᵉ art, inspirant des générations de cinéastes », rappelle Patrick Branco Ruivo, directeur général de la Société d’exploitation de la tour Eiffel. Cette nouvelle édition permettra ainsi d’offrir aux visiteurs « une expérience de cinéma inédite au cœur même du monument » et une occasion de redécouvrir le site autrement.

© Cinéma Paradiso Cinéma Paradiso va projeter des films au premier étage de la tour Eiffel gratuitement

Le programme complet sera dévoilé le 8 septembre sur mk2-festivalparadiso.com. Mais on sait déjà que, comme d’habitude, l’entrée sera gratuite, sur tirage au sort. Il va falloir être rapide.

Quand ? du 24 au 27 septembre 2026.

Où ? Salle Gustave Eiffel, tour Eiffel.