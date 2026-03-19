Cinq coffee shops parisiens qui mixent cafés et vinyles

Le coffee shop creuse son sillon ! Si la décrue des installations des cafés ne semble pas encore s’annoncer, il faut bien reconnaitre que la concurrence acharnée impose des concepts de plus en plus poussés pour éviter de se faire submerger. La qualité des grains de spécialité ne suffit plus, il faut se démarquer autrement.

Après les cafés coréens, vietnamien ; ceux qui proposent des sandwichs, des glaces ou la presse internationale, voilà que débarquent les café vinyles. Des lieux qui poussent les potards du cosy sur l’ampli cool en proposant des disques à la vente ou à l’écoute en plus des tasses fumantes.

Sample Café

© Antoine Besse

Après un premier tour en 2024, Pierre Taishi a rouvert une nouvelle édition de son Sample Café dans une adresse plus vaste (futur hall d'un appart'hôtel). Une boutique caféinée qui torréfie de la bonne musique (plutôt funk et hip hop ricain) et fait tourner des grains de chez Fève

Où ? 223 rue La Fayette, Paris 10e

Comets

© Comets

Le voilà le pionnier parisien qui a eu l’idée d’associer galette (vinyle) et fève (de café). Le Comets de Marion Depigny et Jérôme Bebert sonorise la rue Léon Frot depuis 2017 ! Ici les disques -plutôt rock érudit et incunable japonais- sont à écouter en même temps qu’on sirote du café Field mais aussi à vendre.

Où ? 38 rue Léon frot, Paris 11e

Anti Public Library

© Anti Public Library

Il était impensable que l’Anti Public Library, haut-lieu de la vampirisation des contre-cultures imaginé par l’Américain Henry Levy (de la marque Enfants Riches Déprimés), ne propose pas du café. Installé dans la boutique boisée dessinée Didier Faustino, vous pouvez siroter du chemex américain en écoutant Television ou Steive Reich sur un ampli Marantz 1090 vintage en feuilletant un fanzine sur Siouxsie Sioux. La vie quoi.

Où ? 77 rue Charlot, Paris 3e

Mimi

© Mimi

Cette nouvelle adresse s’annonce comme un Jazz kissa parisien. Il coche bien les cases avec le mur de vinyles de jazz, les platines et le café de spécialité. L’audiophile risque de tiquer en revanche sur les platines pas vraiment vintage et l’utilisation playlist (blasphème !). Le gourmand va en revanche y trouver son compte avec une solide carte de sando et de plats nippons

Où ? 31 rue de Richelieu, Paris 1er

Bar Italia

© Bar Italia

Bon avouons que la boutique du Palermitain Massimiliano Diliberto Paulsen tient plus du disquaire où on peut boire un ristretto que du refuge pour geek de la torréfaction vaguement mélomane. Dans les bacs, un bon millier de disques neufs (en grande majorité) arpentant le rock indé d’Italie et d’ailleurs. Et dans les tasses, du Stagnitta de Palerme !

Où ? 9 avenue du Père Lachaise Paris 20e