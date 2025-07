En plein été, COLORS déballe la très aguichante programmation de son festival estival parisien

La seconde nuance parisienne du festival COLORS s’éclaircit. Après une première édition teintée par les performances de James Blake, Tif, Jolagreen23 ou Saint-Levant, la plateforme musicale parmi les plus léchées de l’époque vient d’annoncer les noms qui animeront sa deuxième cuvée, prévue les 25 et 26 juillet au Centquatre.

Des artistes pas fâchés avec la hype

Pour la B.O., COLORS aligne une vingtaine d’artistes pas fâchés avec la hype, venus d’un peu partout – à noter pas mal de Brit – et issus de chapelles stylistiques allant du jazz au rap, en passant par la soul, la pop ou le R’n’B. Histoire de nourrir vos playlists estivales, on vous a extrait un sextuor de noms qui nous aguichent tout particulièrement.

On pense à la chanteuse palestino-jordanienne Zeyne, qui sortira son premier disque Awda en août ; à l’Anglais Pa Salieu, dont le tonitruant afro-grime a tout pour mettre le 104 en pièces ; ou à Leven Kali pour très lascive et wavy, lequel a notamment bossé sur l’album Renaissance de Beyoncé. Aussi à stabiloter ? Le concert des sœurs d’Ibeyi, dont la venue pourrait être annonciatrice de nouveaux sons ; l’Italo-Égyptienne Lella Fadda et son style martelant rap et kicks électroniques ; ou encore à SuperJazzClub, ce collectif ghanéen hybridant avec maestria rap, jazz et pop.

Une affiche de haute volée tout de même tarifée 57 € la journée. Le ton est donné.

Quand ? Les 25 et 26 juillet 2025

Où ? 104, 5 rue Curial, Paris 19e

Combien ? 56,99 € par jour (billetterie ici).