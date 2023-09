Concerts de rap, matchs, animations : Saint-Denis se met à l’heure de la Coupe du monde de rugby

Paris a beau frimer avec son village sur la place de la Concorde, le vrai cœur francilien du mondial de rugby tambourinera à Saint-Denis ! Tandis que l’enceinte du Stade de France accueillera, entre autres, le match d’ouverture et la finale, un espace sportif et culturel entièrement dédié au tournoi va dérider la place Victor-Hugo, devant la basilique, du 8 septembre au 28 octobre.

Outre les matchs diffusés sur écran géant – sept matchs de poule dont ceux du XV de France et quasi toute la phase finale –, ce village rugby sera jalonné d’un pack d’animations en tout genre. A commencer par les concerts de têtes d’affiche du rap français d’hier et d’aujourd’hui, avec le local de l’étape JoeyStarr, le Tonton venu du 94 Rim’K ou encore Kalash et Vegedream.

Dans le reste du plan de jeu, on repère des initiations au breakdance, un atelier haka, une buvette (notre sélection de bars sportifs) et – génial – un défi lucarne, cette fenêtre mythique d’Evry qui secoue les Internets depuis 2019. Ultimes infos : des places pour assister à des matchs au Stade de France seront à gagner et vous aurez même la possibilité de voir le trophée Webb Ellis – la coupe décernée au vainqueur – en vrai les 20 et 21 octobre. De quoi ramener une photo de la coupe à la maison.

Pour découvrir les événements incontournables de la Coupe du monde, c'est par ici.

Quand ? Du 8 septembre au 28 octobre 2023. Seulement les jours de retransmission des matchs.

Où ? Place Victor-Hugo, 93200 Saint-Denis.