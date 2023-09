Pour la Coupe du monde, la mairie monte un village XXL sur la place de la Concorde

Habituée à célébrer les footeux en retour de compète, la place de la Concorde vibrionnera cette année au rythme du ballon de rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, la place engoncée entre les Champs-Élysées et le jardin des Tuileries s’apprête à héberger le village officiel du tournoi monté par la Ville de Paris.

D’une forme – forcément – ovale, le lieu sera ouvert pour absolument toutes les parties, pouvant accueillir entre 15 000 et 39 000 personnes selon les configs. Ce qu’on pourra y faire ? Mater tous les matchs sur deux écrans géants – quatre pour le match d’ouverture France-Nouvelle Zélande –, s’initier au rugby sur deux terrains, dont un dédié au rugby en fauteuil, mater des expos, boire des canons (notre sélection des bars où voir les matchs ici) et claquer du cuissot devant des concerts et DJ sets. Il sera notamment question des passages du chanteur français Hervé et d’Adwaith, groupe d’indie rock qui chante en gallois. Et ce qui est bien, c’est qu’on sera déjà sur place pour célébrer la victoire finale.

Quand ? Du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Où ? Place de la Concorde, Paris 8e.