Concerts, DJ sets, street art : L'Été du Canal fait son grand retour !

Croisières-découvertes, concerts flottants, sport gratuit à l'air libre... Comme chaque année, l'Été du Canal pointe le bout de son pif pour vous proposer l’un des meilleurs festoches estivaux du Grand Paris ! Et pour cette 14e édition, il revient braver la tempête virale du 3 juillet au 15 août pour notre plus grand kif. Prêt à monter à bord du plan incontournable de la saison ?

L'événement, cornaqué par Seine-Saint-Denis Tourisme, se réinvente donc pendant la crise pour vous dérouler sur un plateau d'argent un programme ludique, culturel, sportif et festif. Le tout, dans le respect des normes sanitaires. Riche en animations gratuites ou à petits prix, la programmation au bord et au fil de l'eau se déroulera sur le bassin de La Villette, le long du canal de l'Ourcq, du canal Saint-Denis (lequel célèbre cette année son bicentenaire) et sur la boucle Nord de la Seine.

Sur l'eau ou sur la berge, sport, ciné, concerts, street art...

Pour amuser la croisière, de nombreuses croisières thématiques sont annoncées : des croisières sur l’histoire du canal, sur le street art ou sur le cinéma... De quoi booster sa culture G en bronzant ! Vous n'avez pas le pied marin ? Sur la berge, les villes de Bobigny, Noisy, Bondy, Pantin et Aulnay-sous-Bois aménageront des bases de loisirs gratuites et accessibles à tous pour régaler petits et grands. Au menu ? Pédalo, kayaks, virées en zodiac, structures gonflables, paddle, escalade, breakdance et skateboard à gogo...

La culture reprend vie en plein air itou, avec du cinoche (d’Aubervilliers à Saint-Denis), des ateliers créatifs (sérigraphie, street art, expos)... Mais aussi, hourrah, des concerts en plein air, avec une programmation annoncée comme très éclectique (jazz, rap, musique électronique, classique...). Et des DJs sets pour ambiancer le canal de l’Ourcq.

Ici, c'est (Grand) Paris !

A ne pas rater non plus, pour les amateurs de belles toiles, des balades arty à pied, à vélo ou même en canoë. On vous conseillera d’ouvrir grand les yeux pour admirer les multiples fresques sur la très street art avenue du canal Saint-Denis.

Enfin, à noter qu’au cours de vos balades, vous tomberez sur une tripotée de bons spots à visiter. On vous conseille la péniche itinérante du Canal Barboteur, la guinguette des Grandes-Serres, le Jardin21, Mingway, le resto du Centre national de la danse ou encore les Pantins. Dernier conseil : tentez les longues échappées, comme jusqu'au parc de la Poudrerie, pour découvrir des spots et activités méconnues. Bref, vous l'avez compris, cet été, c'est encore une fois l'amour au canal !

Quoi ? 14e édition de L'Eté du Canal

Où ? Bassin de La Villette, sur et le long du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Denis, sur la boucle Nord de la Seine.

Quand ? Tous les week-ends du 3 juillet au 15 août 2021

Plus d'infos sur : www.tourisme93.com/ete-du-canal

Toutes les réservations se font en ligne : https://exploreparis.com/fr