Les concerts incontournables à Paris qui vont nous faire frétiller de plaisir en 2025

On vous voit dans la fosse, excités comme des épis de maïs au salon du popcorn, en attente de notre sélection des meilleurs concerts de l’année 2025 ! Voici notre liste (amenée à évoluer dans les prochains jours), avec dedans des énormes têtes pop, des rockeurs de qualité et des rappeurs de haute volée. Oui, certains sont déjà complets, mais les plateformes de revente (et le système D) fonctionnent plutôt bien de nos jours. The show must go on, comme disait Freddie.

Charli XCX

Mi-novembre, le festival Pantone vert We Love Green a annoncé une première salve de noms de sa cuvée 2025, qui se dépliera du 6 au 8 juin dans le bois de Vincennes. Sur le plan de vol, il y a un nom en vert fluo qui éclipse tous les autres : Charli XCX, qui, un an tout pile après sa sortie, présentera pour la première et seule fois de l’été en France son album Brat. Un disque d’hyperpop sous amphètes (pour le dire vite) bande-son du Brat Summer, mouvement qui aura infusé dans toutes les strates de la société, qu’elle soit modeuse, politique ou philosophique (oui oui).

Quand ? Samedi 7 juin 2025.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Tyler, the Creator

Tyler, the Creator sera de passage sur la capitale les 27 et 28 avril 2025 le temps de deux concerts à l’Accor Arena. Habitué aux scénographies sculpturales – cette reproduction de Monument Valley vue cette année ! –, le Californien devrait cette fois-ci déplier une ambiance made in Chromakopia, son dernier album porté par certains morceaux irrésistible : « St. Chroma », tonitruant morceau entre marche militaire, chœur et explosion finale oppenheimesque, et « Noid », qui mixe un riff à la Black Sabbath, un sample d’un groupe zambien des années 1970, des kicks qui percutent et un caméo de la mère de Tyler !

Quand ? Vendredi 23 mai 2025.

Où ? 99 Jardin de l'Arche, 92 000 Nanterre

Gwendoline

C’est le groupe qui secoue le rock indé français en ce moment. Ça s’appelle Gwendoline, duo (qui mute à quatre en live) brestois formé de Pierre et Mickaël, qui a sorti en mars C’est à moi ça chez Born Bad, l’écurie reine du rock hexagonal. Leur petit truc en plus ? Au-delà de sonorités rappelant tout le spectre des musiques suffixées en -wave (new, cold ou schlagwave selon eux), leurs textes (en français) interpellent. Dans des complaintes clamées comme des hymnes, ils déroulent une sorte de catalogue des vicissitudes du monde contemporain, entre culte de la croissance, tourisme et violences en tous genres. Un panorama de l’enfer très dérangeant car détaillé de manière brute, sans mise en perspective, prise de position ou revendication. En concert, c’est une véritable machine de guerre, entre chorale fédératrice et visuels cyniques.

Quand ? 23 janvier 2025.

Où ? La Cigale, 120 boulevard de Rochechouart, Paris 18e

Tiakola

Le rappeur Tiakola sera à l’Accor Arena les 26 et 27 mars 2025. Ce sera son premier concert parisien depuis son Olympia en mars 2023, et il devrait faire une large revue de sa mixtape BDLM VOL.1 sortie en septembre. Avec ce projet, Tiakola se pose comme le héraut de la mélo, un genre mêlant, grosso modo, la trap à des sonorités du monde entier (afrobeats, rumba congolaise…), fédérant aussi bien des tenanciers du game comme Niska et Hamza que des nouvelles têtes comme Genezio, Jolagreen23 ou Merveille. Merci pour les travaux Tiako.

Quand ? Les 26 et 27 mars 2025.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Dua Lipa

Hip hip hourra pour Dua Lipa ! Dans le sillage de premières dates estivales triomphales, la nouvelle prophétesse de la pop a ajouté une salve de concerts à son Radical Optimism Tour. Et la France est gâtée avec trois escales : deux à Lyon les 15 et 16 mai et surtout une halte parisienne le 23 mai à Paris La Défense Arena. L’occasion pour l’artiste de présenter tout en grandiloquence son album Radical Optimism, porté par “Houdini”, ce rebondissant tube LV2 disco produit par Kevin Parker de Tame Impala.

Quand ? Vendredi 23 mai 2025.

Où ? 99 Jardin de l'Arche, 92 000 Nanterre



Schoolboy Q

Cinq ans après sa dernière venue sous nos latitudes, Schoolboy Q sera de nouveau à Paros. Cela aura lieu le samedi 15 février 2025, et incroyable, ce sera à l’Elysée Montmartre, avec sa jauge parfaite de 1 200 places. Gars sûr parmi les gars sûrs de Kendrick Lamar, et complice de tout le rap US – on l’entend notamment sur l’album CHROMOKOPIA de Tyler, the Creator –, le Californien présentera BLUE LIPS, son album sorti en mars, où il mêle comme d’hab flow percutant comme un kick de Jon Jones en pleine côte à des prods ultra-curieuses. Si vous découvrez, écoutez le titre THank God 4 Me, histoire de sublimer cette première fois.

Quand ? Samedi 15 février 2025.

Où ? Elysée Montmartre, 72 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Plus à venir.