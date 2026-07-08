Coupe du Monde : la mairie de Paris annonce la fermeture des terrasses à 2h et la piétonnisation de certains quartiers

La fièvre de la Coupe du Monde débarque à Paris ! Alors que la France jouera demain, jeudi 9 juillet à 22h, son quart de finale contre le Maroc, la mairie de Paris a listé une série de mesures pour s’adapter à la ferveur populaire. Tandis que du 9 au 19 juillet, les terrasses auront le droit d’ouvrir jusqu’à 2h du matin, l’Hôtel de Ville annonce que les soirs de matchs des Bleus, les quartiers du Marais et de la Roquette seront piétonnisés entre 20h et 2h du matin. En espérant que ces mesures soient en vigueur jusqu’au 19 juillet, tard le soir !

Où regarder les matchs ?

Dégouté de n’avoir pu échanger un de vos reins contre un strapontin pour le match Équateur-Curaçao ? Triste de ne pas pouvoir débourser 10$ la moindre bouteille d’eau à Toronto ? Bref, vous restez à Paris pour la Coupe du monde 2026 et vous avez de dépasser la simple diffusion dans un bar. Pas de panique, on a trouvé comment vivre tout de même pleinement cette fête planétaire du football car Paris se met en quatre pour proposer des endroits où regarder les matchs entre aficionados : des fanzones des sponsors officiels mais aussi des tiers-lieux culturels qui chaussent les crampons jusqu’au 19 juillet. Ultime bonne nouvelle : pas besoin d’hypothéquer l’avenir de vos enfants, ils sont (presque) tous gratuits !