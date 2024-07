Cracki ouvre une friche festive de 1 800 mètres carrés en bordure de Paris

Cracki stakhanoviste ! Le Macki tout juste passé, voilà que le label et collectif Cracki Soundsystem a, ce lundi 2 juillet, mis sur les rails un tout nouveau projet. Ça s’appelle Slice et ça prend la forme d’une friche brute ascendant festive de 1 800 mètres carrés – la jauge toise 900 péquins – avec une ouverture prévue ce samedi 6 juillet en bordure nord-est de la capitale.

Sorte de trait d’union entre les métros Saint-Mandé et Porte de Montreuil à la (un peu) forme de part de pizza ultra-allongée – d’où le nom –, cette Slice sera ouverte du mercredi au dimanche avec une découpe journalière d’ores et déjà faite : concerts les mercredi et jeudi ; « rendez-vous musicaux le vendredi » ; open air le samedi ; et des dimanches plus éclectiques avec roller disco ou marché de créateurs. Vous avez capté, le cœur du lieu, c’est la musique.

Une BO stylistiquement très élastique

Stylistiquement, la BO s’annonce très élastique, avec, nous dit-on, de la pop, du rap, du dub ou de la techno. Bref, suffit de regarder ce qu’il a pu se passer lors des dernières éditions mackisardes pour se dire que tout le monde aura de quoi grailler. Question panse d’ailleurs, Cracki s’est maqué avec Bang Bang, bicoque bellevilloise connue pour envoyer de bien bonnes assiettes pimentées.

Pour le moment, seul le tract de la noce d’ouverture a été ronéotypé avec derrière les decks le Haut-Savoyard DJ Physical, aux beats tantôt sur la corde break que techno rebondissante, l’ultra-électique Vanille ou la queen queer Pepiita. Bref, de quoi faire saliver et donner envie de se bouger pour connaître IRL la vraie saveur de Slice.

Quand ? ouverture prévue le 6 juillet 2024.

Où ? 14 avenue Léon-Gaumont, Paris 20e.

Combien ? journée d’ouverture gratuite (billetterie ici).