Croisières, street art et bals gratuits : l’Eté du canal fait son retour avec les JO à l’horizon

Il était une nouvelle fois l’Eté du canal ! L’événement phare de la belle saison vient de dévoiler les contours de sa 17e édition, qui se dépliera du 6 juillet au 11 août le long des canaux du nord-est parisien, avec comme d’habitude des événements gratuits ou à prix riquiqui.

Si le plan de navigation – encore à affiner – reprend le cap des précédentes années, cette cuvée 2024 sera teintée d’olympisme, avec des canaux voisins de plusieurs sites olympiques dyonisiens. Sur les rives germeront des lieux festifs accessibles à l’œil animés de bals avec concerts et DJ, des pique-niques et battles de danse, des activités sur des bases nautiques, ou encore des initiations sportives et des retransmissions des meilleures petites finales des athlètes français (on rigole).

Parcours photographiques

Dans le reste du programme, si les puristes seront bien heureux de la relance des nombreux circuits thématiques (historique, street art, musical ou gourmand), on remarque avec intérêt le cycle Au fil de l’autre. Pour cette création photographique, l’artiste Hugues Anhès a pioché des documents dans le fonds Rouchon et Astre (du nom de deux anciens photographes) qu’il a décalqués en format gargantuesque sur des façades, terrasses ou usines limitrophes du canal de l’Ourcq. Ça sent bon la médaille pour l’Eté du canal !

Où ? bassin de la Villette, sur et le long du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Denis, sur la boucle nord de la Seine.

Quand ? du 6 juillet au 11 août 2024.

Combien ? gratuit ou selon les événements.