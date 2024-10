Dans ce restaurant caché du Marais, un chef étoilé réinvente un classique des brasseries

Paris déborde de mystères culinaires : existe-t-il une limite à la marge sur les petites assiettes ? Qui est vraiment le chef d’un kebab ? Et surtout : pourquoi, les frimas venus, si peu de tables mettent du pot-au-feu à leur carte ? Afin de nourrir le débat et combler les estomacs, le grand Mauro Colagreco (trois macarons au Mirazur à Menton quand même) a décidé lui s’en proposer une version aussi personnelle que réconfortante.

Pour s’en délecter, il faut se rendre chez Grandcoeur, la brasserie chicos planquée dans une cour pavée en compagnie du centre de danse du Marais. Là, bien installé dans la salle en pierres de taille et miroirs, laissez-vous guider par le défilé des faïences : d’abord, l’os à moelle à tartiner sur un pain à l’ail puis dans la soupière à dispo, le sapide bouillon gorgé de vermicelles et enfin l’assiette de viandes (oh là une saucisse typique de la version argentine !) et de légumes à laquelle s’adjoint toute une palanquée de pickles et une diabolique sauce verte italienne. Bon, beau et généreux. A 45€ par tête, le plan idéal pour impressionner vos parents (et leur demander un truc) !

Où ? 41 Rue du Temple, Paris 4e