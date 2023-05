Dans le 11e, ce festival vous fait découvrir la cuisine singapourienne

Il ne semble pas exagéré d’affirmer que la cuisine singapourienne reste peu connue chez nous. Pourtant, en 2020, l'Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité la cuisine des hawkers, ces bouis-bouis de street food (autrefois concoctée sur des charrettes par des colporteurs, d'où ce nom hérité de la colonisation anglaise). On y baguette des recettes cosmopolites où se mélangent influences chinoises, malaisiennes ou indiennes.

Si vous n’avez jamais vogué du côté de la cité-Etat, coup de veine pour vous : The Hood, l'une des rares cantines singapouriennes de Paname, a décidé de mettre le projo sur cette gastronomie unique. Du 25 au 29 mai, The Hood signe l’emballant événement Chope Chope, une série de résidences de chefs et cheffes de là-bas. Après Frankie Le du restaurant moderniste The Kongsee, c'est la cheffe Vasunthara qui se glissera derrière les fourneaux de la table de la rue Jean-Pierre-Timbaud. Cette passionnée autodidacte propose une version de la cuisine de l’archipel mâtinée d'Inde du Sud à base de biryani épicé, de thosai (la galette de riz et de lentilles) et d'épices. On vote (Singa)pour !



Où ? The Hood 80 rue Jean-Pierre-Timbaud Paris 75011

Quand ? 25-29 mai et aussi cet automne