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Paris

Table indienne
© The Travelbuds Studio
© The Travelbuds Studio

Les meilleurs restaurants indiens de Paris

Notre sélection de la crème des restos indiens. Histoire de faire voyage votre palais sans bouger de Paris.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Contributeurs: Tina Meyer et Aitor Alfonso
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Pendant longtemps, un restaurant qui s’affichait fièrement indien, avec tableau du Taj Mahal, carottes sculptées et divinités en bois ciselé, avait de fortes chances d’être tenu par des Tamouls du Sri Lanka ou des Pendjabis pakistanais, qui représentent la majorité de la diaspora dans la région. Pas grave en soi mais cela a eu tendance à ne proposer aux amateurs que des plats réinterprétés loin de leurs racines. A l’image du cheese nan à La Vache qui rit, inventé en France dans les années 70 !

On commence à peine à redécouvrir la véritable cuisine indienne, dans toute la diversité de ses terroirs et de ses recettes. Car l’Inde – plus qu’un pays, un sous-continent ! – est en fait un immense patchwork de spécialités. Le Pendjab fournit les bangers de la cuisine indienne : poulet tandoori (cuit au four tradi), biryanis, samosas, naans… Le Sud propose surtout des plats végétariens relevés de masala, un mélange d’épices (ou curry, mot d’origine tamoule qui signifie sauce) à bouloter avec du riz pour calmer le feu, et un dosa, une fine crêpe de farine de lentille. Au Bengale, on travaille plutôt les poissons et fruits de mer… Bref, s’attabler dans ces authentiques adresses indiennes qu’on vous a sélectionnées, c'est le voyage assuré. Alors, quand est-ce qu’on Gange ? 

Les meilleurs restaurants indiens

Seeklo

  • Indien
  • Saint-Ambroise
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Seeklo
Seeklo
©Seeklo

Immense comptoir en miroir, mobilier scandinave et bande-son pop, ce restaurant indien nouvelle génération assume sa modernité. Dans la cuisine ouverte, les cuistots jettent les naans dans le tandoor ou des brochettes dans les flammes. Car ici, la spécialité c’est le grill, sur lequel flambent viandes, légumes ou cubes de fromage. Et on se régale !

Où ? 96 rue Oberkampf, Paris 11e

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Gourou

  • Indien
  • Roquette
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Gourou
Gourou
© Gourou

L'ancienne institution aveyronnaise Chez Mélac. s'orne désormais de photos de stars du cricket et de panneaux en sanscrit façon café de Mumbai : Bacchus s’est réincarné en Gourou, cantine euro-indienne lancée par les potes Valentin Bauer (Tripletta) et le chef Adrien Bouchaud (52 faubourg Saint-Denis), qui ont bourlingué ensemble dans le Bharat. Sur la carte, on retrouve des classiques du pays de Gandhi bien tournés, à prix onzièmistes et adaptés au palais facilement inflammable de la clientèle parisienne.

Où ? 42 rue Léon Frot, Paris 11e

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Sharmaji

  • Indien
  • Grenelle
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Sharmaji
Sharmaji
© Sharmaji

Manoj Sharma, à qui l’on doit déjà le bien-aimé Jugaad  ouvre dans le calme 15e un bistrot moderne chicos et minimal avec mobilier acajou, plafond sang de bœuf et murs safran. Les assiettes prennnent quelques distances avec les  immuables du cru et ça nous va bien : fondant chou-fleur au four habillé de morceaux d’arachide et sauce au tamarin, poulet grillé à la cuisson impeccable, sublimé par un impérial chutney vert/. A faire couler avec des cocktails maison et voyageurs !

Où ? 16, rue Fremicourt, Paris 15e

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Delhi Bazaar

  • Indien
  • Saint-Ambroise
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Delhi Bazaar
Delhi Bazaar
© Antoine Besse

Ce restaurant ouvert par deux Français et un chef bangladais rend la gastronomie indienne compatible avec le 11e. Dans un cadre moderniste et cool, on descend des cocktails ou des vins bio et des plats pas vus partout à picorer en bande comme les chaat, ces fritures (largement végé) proposées dans les rues du nord de l’Inde, ou un biryani en croûte de naan. Convaincant et festif. 

Où ? 71 rue Servan, Paris 11e

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Jugaad

  • Indien
  • Grands Boulevards
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Jugaad
Jugaad
Jugaad

A deux pas chassés de l’Opéra-Comique, le chef Manoj Sharma, né à Delhi, joue ses Indes régalantes dans ce coquet troquet parigot aux murs épicés d’ocre, pourpre et vert. Au fond s’ouvre une cuisine où luisent deux tandoors, ces fours à charbon traditionnels. Etde leurs tréfonds fumants sortent  une aigre douce côte de cochon ibérique vindaloo, cette marinade d’épices de Goa. En appoint, on pioche un riz basmati aux flaveurs de girofle (6 €) et un riche daal (soupe de lentilles, 8 €) pour finir de casser la nôtre (de dalle). 

Où ? 16 Rue Favart, Paris 2e

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Desi Road

  • Indien
  • 6e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Desi Road
Desi Road

Devanture blanche, nom discrètement inscrit sur la baie vitrée, et à l'intérieur, déco et mobilier sobres et modernes. L'établissement de Stéphanie de Saint Simon et son mari Arnaud se la joue chic et contemporain. On s’y régale d'un Malai Prawn, gambas à la crème cuisinées avec feuilles de curry, moutarde et coco fraîchement râpée ou d'un gâteau d'agneau aux pommes de terre, yaourt au curry et pousses de cresson à piocher. On peut aussi opter pour un thali : un grand plateau individuel contenant un repas complet dans six bols

Où ? 14 rue Dauphine, Paris 6e

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Krishna Bhavan Cail

  • Végétarien
  • Gare de l'Est
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Krishna Bhavan Cail
Krishna Bhavan Cail

Déco kitchouille et colorée façon Ganesh sous LSD, tables rapprochées, mélopée hindoue en fond sonore… Bienvenue chez l'un des meilleurs ambassadeurs de la cuisine indienne à Paris ! Si la maison Krishna est devenue un incontournable (déjà quatre adresses dans la capitale), c'est bien pour sa cuisine végétarienne du nord de l'Inde où vous pourrez vous régaler d’un thali à petit prix le thali, ce plateau de fer composé d’un dôme de riz et d’une flopée d’accompagnements (épinards aux oignons et lait de coco, aubergines au massala, purée de maïs aux lentilles…).

Où ? 24 rue Cail, Paris 10e

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Dishny

  • Indien
  • Gare de l'Est
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dishny
Dishny

C’est une institution dans la communauté tamoule de La Chapelle. Ici, comme au pays, on mange avec les doigts une cuisine copieuse, et bien relevée. Dans cette salle en boiseries sombres et nappes en papier, à l'angle de la rue Cail et de celle du Faubourg-Saint-Denis on se régale d’une authentique cuisine du sud de l’Inde selon un semainier : lundi crabe, mardi biryani, mercredi poisson en sauce, jeudi poulet grillé et riz au citron, vendredi thali sur feuille de bananier... Et notre pref : le kuruma, bœuf. La claque du piment et la caresse du lait de coco ! 

Où ? 25 rue Cail, Paris 10e

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