Pendant longtemps, un restaurant qui s’affichait fièrement indien, avec tableau du Taj Mahal, carottes sculptées et divinités en bois ciselé, avait de fortes chances d’être tenu par des Tamouls du Sri Lanka ou des Pendjabis pakistanais, qui représentent la majorité de la diaspora dans la région. Pas grave en soi mais cela a eu tendance à ne proposer aux amateurs que des plats réinterprétés loin de leurs racines. A l’image du cheese nan à La Vache qui rit, inventé en France dans les années 70 !

On commence à peine à redécouvrir la véritable cuisine indienne, dans toute la diversité de ses terroirs et de ses recettes. Car l’Inde – plus qu’un pays, un sous-continent ! – est en fait un immense patchwork de spécialités. Le Pendjab fournit les bangers de la cuisine indienne : poulet tandoori (cuit au four tradi), biryanis, samosas, naans… Le Sud propose surtout des plats végétariens relevés de masala, un mélange d’épices (ou curry, mot d’origine tamoule qui signifie sauce) à bouloter avec du riz pour calmer le feu, et un dosa, une fine crêpe de farine de lentille. Au Bengale, on travaille plutôt les poissons et fruits de mer… Bref, s’attabler dans ces authentiques adresses indiennes qu’on vous a sélectionnées, c'est le voyage assuré. Alors, quand est-ce qu’on Gange ?